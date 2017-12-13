В Канаде заговорили о безвизовом режиме с Украиной

В ноябре Канада упростила для украинцев процедуру получения долгосрочных виз.
В Канаде Палата общин призвала ввести безвизовый режим для граждан Украины.
Об этом говорится в отчете комитета по вопросам национальной обороны, сообщает "Гордон".
В то же время парламентарии предложили возобновить программу молодежной мобильности, чтобы "позволить квалифицированным украинцам получать разрешение на пребывание и работу в Канаде сроком до одного года".
По мнению авторов отчета, "канадская поддержка Украины в период кризиса и вооруженного конфликта", это позволит улучшить сотрудничество между странами в области экономики и культуры".
Стоит отметить, что в ноябре Канада упростила для украинцев процедуру получения долгосрочных виз.
Ранее президент Петр Порошенко говорил, что договорились с премьером Канады Джастином Трюдо значительно сократить количество отказов при получении виз гражданами Украины.
Также напомним, что с 1 января 2018 года Япония упрощает визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины.