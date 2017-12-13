В Канаде заговорили о безвизовом режиме с Украиной

В Канаде Палата общин призвала ввести безвизовый режим для граждан Украины.

Об этом говорится в отчете комитета по вопросам национальной обороны, сообщает "Гордон".

В то же время парламентарии предложили возобновить программу молодежной мобильности, чтобы "позволить квалифицированным украинцам получать разрешение на пребывание и работу в Канаде сроком до одного года".

По мнению авторов отчета, "канадская поддержка Украины в период кризиса и вооруженного конфликта", это позволит улучшить сотрудничество между странами в области экономики и культуры".

Стоит отметить, что в ноябре Канада упростила для украинцев процедуру получения долгосрочных виз.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что договорились с премьером Канады Джастином Трюдо значительно сократить количество отказов при получении виз гражданами Украины.

Также напомним, что с 1 января 2018 года Япония упрощает визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины.