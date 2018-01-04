Нардеп развелась с известным украинским политологом

Народный депутат, заместитель главы фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Виктория Сюмар официально развелась с политологом Виктором Тараном.

На судебное заседание Сюмар и Таран не явились, однако подали заявления о рассмотрении дела в их отсутствие, и Печерский районный суд Киева расторг их брак, пишет издание "Украинские Новости".

Сюмар и Таран обратились в суд с совместным заявлением о разводе, и объяснили, что "совместная жизнь у сторон не сложилось, сохранить семью невозможно".

Супруги вместе воспитывают дочь Софию.

В июне 2017 года между ними был заключен договор о способах участия родителей в воспитании дочери Софии, согласно которому достигнуто согласие о месте проживания ребенка, свиданий с ним, уплаты алиментов и другое.

Сюмар и Таран не живут вместе с 2015 года. Виктория разошлась с мужем из-за своей политической карьеры.

Напомним, в Сети набирает популярность новый Instagram-тренд — селфи после развода.