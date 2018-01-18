Ожидая Януковича. В сети потешаются над золотым туалетом в российском ВУЗе

Неистребимая тяга к жизни "по-богатому" иногда принимает вовсе уж странные формы.
Интернет-пользователи высмеяли над "золотым" интерьером туалета, предназначенного для преподавателей в Уральском Государственном Экономическом университете (РФ).
Соответствующие фотографии опубликованы в Telegram-канале Mash. Туалет могут использовать только преподавательский состав и ректор вуза. Также известно, что "шикарный" ремонт помещения, с мрамором и лепниной, был сделан за деньги благодарных выпускников-бизнесменов
"На место срочно выехал Виктор Янукович. Поплакать", - иронично прореагировали на фото авторы сообщения.
Напомним, ранее что суд арестовал имущество бывшего президента Украины в Межигорье.