Амазонки наших дней. У побережья Финляднии откроют курорт исключительно для женщин: фото

В июле нынешнего года на одном из частных островов в Финляндии начнет работать курорт, куда на отдых будут принимать исключительно девушек и женщин.

Такое сообщение опубликовало авторитетное американское издание New York Post.

Проект получил название SuperShe. Его запуском займется американская бизнесвумен Кристина Рот из Нью-Йорка.

По ее словам, она решила создать свободную от мужчин зону, посетив похожий курорт в штате Калифорния. Финляндию выбрала потому, что родители ее партнера-финна владеют островом. Когда на продажу выставили соседний достаточно большой клочок земли, она решила его выкупить.

По замыслу Рот, проект SuperShe поможет им сфокусироваться на себе и своем здоровье. Бизнесвумен прямо говорит, что очень любит мужчин, но их присутствие всегда препятствует женскому расслаблению.

"Если рядом есть симпатичный парень, женщины носят помаду и другую косметику, красятся и стараются ему понравиться. Моя идея - заставить женщин сосредоточиться на себе", - резюмировала она.

Напомним, ранее ученые доказали, что одинокие женщины счастливее мужчин-холостяков.