"Красочно вышло". В Сети потроллили инцидент с газетами "Вести" в Киеве

Какая газета, такое и наказание, полагает один из интернет-пользователей.
В Сети интернет-пользователи по-разному отреагировали на новость о том, что в Киеве злоумышленник облил краской девушку с газетами "Вести".
В частности, в Facebook одни подшутили над случившемся, а другие — раскритиковали издание.
"Красочно вышло", — подшутил Николай Сержанов. "Какая газета, такое и наказание", — прокомментировал инцидент Igor Shkil.
"Ну теперь-то жизнь наладится... прям поступок настоящего мужчины!", — сыронизировала Юлія Недопитанська.
"Сепарские "Вести"...", — считает Yaroslav Marchenko.
"Зря он так, очень полезная газета. Я их раньше всегда брал, чтоб окна помыть или масло в гараже промокнуть", — отметил Валентин Оболонский.
"А не надо такие газеты раздавать. Раздают рус. пропаганду, а потом на власть жалуются. Одноклеточные", — полагает Колян Єременко.
"Мой любимый цвет. А вот девушку обижать не надо было", — написала Luiza Sidelnikova.
Ранее СМИ сообщили, что 16 февраля в Киеве на станции метро "Дворец Спорта" неизвестный злоумышленник облил краской девушку, которая раздавала газеты, и скрылся. Фотографии с места происшествия можно посмотреть здесь.