На Херсонщине произошла жестокая драка между военными и гражданскими, видео

В селе Новая Збурьевка Голопристанского района Херсонской области военнослужащие в развлекательном заведении устроили драку с гражданскими.

К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что ее 20-летний сын получил телесные повреждения. Об этом сообщает управление полиции в Херсонской области.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121"Умышленное тяжкое телесное повреждение". Предварительно установлено, что произошла драка, в результате которой неизвестные в камуфляжной форме нанесли потерпевшему повреждения", - отметили в полиции.

Правоохранители заявили о возможной причастности к драке военнослужащих воинской части, которая дислоцируется в с.Новая Збурьевка.

В Сети было опубликовано видео с камер наблюдения, которое зафиксировало момент драки людей в камуфляжной форме и гражданских.

Позже местное издание "Херсон Online" сообщило со ссылкой на письмо от местных жителей, что в Збурьевке происходят регулярные "пьяные дебоши военных". В письме отмечается, что в ночь на 9 марта военные напали на людей, которые зашли в магазин за сигаретами.

"Один из них 8 марта праздновал 20-летие. Толпа военных жестоко избила их за несколько секунд. Двое из ребят попали в реанимацию, сейчас собирают деньги на операцию", - говорится в письме.

В пресс-центре командования ВМС ВСУ 11 марта заявили, что драку спровоцировали гражданские лица, которые избили военнослужащего.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки "BMW" к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно", - заявили в командовании ВМС.

Отмечается, что по факту инцидента проводится служебная проверка.

Ранее сообщалось, что в Запорожье пассажиры и ветеран АТО устроили драку на остановке общественного транспорта. По словам очевидцев, военный стал в начало очереди, сказав: "Я за вас кровь проливал".