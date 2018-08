"Бензина хватило только на одну машину". В Сети потроллили бегущих охранников лидера КНДР

В Сети ряд интернет-пользователей высмеяли охранников лидера Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ына, бежавших за авто, в котором ехал глава государства.

В частности, пользователь под ником Бритва Оккама в Twitter написал, что "бегут охранники потому, что в Северной Корее бензина хватило только на одну машину, и в ней едет Ын".

"Хорошо что не летел на самолете (подумали охранники)", — отметил Неуловимые твиттеры.

"… Там на видео не попали собаки, за которыми ехали лидеры обеих Корей и бежали охранники)))", — пошутил Влад.

As Kim Jong Un drove away from the early session of his summit with South Korean President Moon Jae-in, 12 bodyguards were seen running beside the vehicle https://t.co/55GwTNXwAt pic.twitter.com/UDhPfZPY6s