Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим?

Несколько раз за последнюю неделю слышал от журналистов вопрос о том, может ли в наших отношениях с Венгрией дойти до крайностей или наихудшего.

Ответ зависит от того, что считать наихудшим. Если войну – то перед тем, как пугаться самому и пытаться пугать других, стоит найти легкодоступные данные о численности, вооружении и расходах на оборону в Венгрии. Не буду лишать никого радости самостоятельно найти эти цифры.

Коротко: воевать с Венгрией мы не будем. Напасть на нас они не могут, потому что очень скоро закончится все, чем можно воевать. Мы на них – также не можем: они – члены НАТО, а начинать воевать с НАТО можно разве для того, чтобы где-то на 15-й минуте войны заявить о капитуляции.

Если наихудшим считать неуправляемость ситуации в кризисе с Венгрией, и отсутствие у украинской власти полного контроля над ситуацией на Закарпатье, это уже факт жизни. Так же, как для реалистов фактом является заявления венгерского словоохотливого премьера Орбана о том, что перспективы Украины стать членом ЕС и НАТО выглядит призрачными.

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Это же только с подачи официальной украинской пропаганды и ее бесплатных и дорогих подпевал статусы страны-аспиранта или принятие закона о нацбезопасности являются шагами к членству в НАТО. А вот с точки зрения венгров – нет, не является.

И когда мы согласились на то, чтобы далеко не идеальное (с точки зрения стратегических интересов Украины) Соглашение об ассоциации с ЕС европейцы ратифицировали после специального, процедурой предусмотренного заявления в угоду голландцев о том, что Украина не имеет перспективы членства в ЕС, то романтики убеждали меня, что в этом нет ничего страшного. Это ничего не значит. А венгры, надо полагать, анализировали это иным образом. Очевидно, как и голландцы тоже.

На самом деле, венгерские подвоха страшны не тем, что Венгрия может «оттяпать» у нас часть Закарпатья. Страшно, что мы сами можем потерять свои территории: почти так же, как было с Крымом, или сейчас происходит на наших глазах с Азовским морем.

Вот буквально на днях в Украине быстро возник и еще быстрее закончился «кризис» с поставками хлора для очистки питьевой воды. И хотя поставки воды не прекращалась нигде, все желающие успели пропиариться. А губернатор Закарпатья даже успел обратиться к кому-то из венгерских коллег и даже получить у них хлор для очистки питьевой воды. А перед тем нечто подобное было с медпрепаратами, когда губернатор Закарпатья принял от венгров «укольчики» и послал в прямом смысле этого слова украинского министра.

Зачем у нас что-то забирать силой, если мы придем и сами отдадим?

И зачем же венграм не создавать какую-то госструктуру по развитию Закарпатья, если они уже и так этим по нашей же просьбе занимаются? Своей глупости и недальновидности следует бояться: избавимся от них, тогда, может, и Венгрия будет выглядеть не так страшно.