Пощечина от Медведчука: почему шансы кума Путина растут

Виктор Медведчук может снова расколоть Украину / vybor.ua

Надо признать, что технологически Медведчук сыграл безупречно. Идеально просчитал время. Оценил потенциалы оппонентов. Посмотрел на общественные настроения. Цинично, жёстко и прямо обозначил самые болезненные вопросы. И дал свои "рецепты лечения". Да, отвратительные. Да, мне лично его "рецепты" кажутся разрушительными. Но почему такая паническая реакция? Или кто-то всерьёз полагал, что можно годами на черта не делать; выбирать жадных глупцов; бесконечно рассказывать о том, что мы самые крутые и весь мир с нами; не решать ни единой практической задачи, и никто из оппонентов ничего делать не будет? Феерическая наивность...

Читайте такжеПростой план по расколу Украины, или Зачем появился МедведчукХотим мы того или нет, но ключевые "достижения" нынче чрезвычайно просты. Любая социология показывает нарастающее раздражение людей. Их достала война на Донбассе вместе с трансграничной торговлей для избранных. Достала цветущая и пахнущая бюджетная коррупция. Достала экономическая неэффективность в своих крайних проявлениях - омельяновщине и гройсмановщине. Когда один, идиотски улыбаясь, продаёт нам Луну в кармане или медведей-путешественников, но при этом люди вынуждены искать рабочие места за границей. А второй рассказывает о крутых дорогах, которые есть только в его фантазиях, об эпохальном росте на 73 грн пенсий.

Медведчук жёстко ставит претензии и предлагает свой путь. По сути, он банально пытается вернуть нас во времена до 2014 года. Сомнительно, что у него получится. Это же Медведчук. Но кое-чего он уже добился. Окончательной десакрализации нынешних министров, превратив в их в безусловных карликов. Консолидации адекватов. И, к сожалению, консолидации радикалов по обе стороны. Что обязательно приведёт к очередной "стенка на стенку" и повторному рождению феномена "двух Украин, которым лучше не быть вместе".

Но давайте ещё раз: почему "Медведчук" опять возможен? Потому что он не сказочник. И потому что его прямая профедералистская игра избавит нас от целого ряда примитивных мифов и обозначит, кто умеет держать удар, а кто просто "пожрать пришёл под патриотику".

Читайте такжеОперация Медведчук, или Как Порошенко может выиграть выборыПотрясающе, но почти все провластные говоруны оказались совсем не готовыми к таким ставкам и тихонечко, без комментариев, уползли в щели. Впрочем, все куда хуже. Увы, ту вторую, непророссийскую, вчера ещё очень и очень перспективную Украину презентуют, к сожалению, полные неудачники. Так почему им должны продолжать верить на пятом году? Живя в депрессивном и нестабильном мире, простой человек в подавляющей массе своей начинает верить даже демону. Ему просто нужна хоть какая-то альтернатива и надежда. даже самая призрачная и глупая...

Я совершенно далёк от мысли, что нынешние правящие ребята преднамеренно подыгрывают Виктору Владимировичу. Но очевидно, что их бездарность выстлала ему яркими красными дорожками путь к вершинам. Ему и делать-то ничего не нужно, а просто громко сказать - "смотрите, они же идиоты, и только я смогу дать вам покой и стабильность"...