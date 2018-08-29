Лубянский дрищ Путин хочет унавоживать планету еще пару-тройку десятилетий

Владимир Путин / Reuters

Реакция Кремля на смерть американского сенатора Джона Маккейна сродни торжеству обитателей гитлеровского бункера в момент известия о смерти Рузвельта. Им и самим-то оставалось существовать несколько недель до падения в Преисподнюю, но какие черти откажутся от радости побеситься на костях врага? Маккейн, действительно, был врагом путинистов – последовательным и несгибаемым. Равно как – другом всех, кто противился орде лубянских спец-гопников.

Активация "гормонов счастья" в Кремле происходит не только от новостей о смертях непримиримых борцов, но и посредством наркотических впрыскиваний. И если в бункере Гитлера, не просыхая, пили шнапс и закидывались амфетамином, то на Охотном ряду и в Правительстве обильно нюхают кокаин. Конечно, не все партии веселого порошка доходят до партийных потребителей. Так случилось в Бельгии, где был задержан груз с 2 тоннами кокаина, на каждой пачке которого красовался логотип "Единой России". На вопрос "зачем так палиться и лепить лого на контрабанду?" есть три варианта ответа. Первый: "партия старая, ей все равно, она унюхалась до того, что возомнила себя неприкасаемой, как хрестоматийная "Черная кошка" в романе Вайнеров". Второй: "Логотип наклеен для доморощенных таможенников – чтобы не цеплялись к грузу в момент пересечения суверенной границы "русского мира". И третий: "Кто-то явно "сливает едросню" на международном уровне, дабы ни у кого на Западе не осталось сомнений в степени разложения путинских отморозков – вплоть до наркоты".

В том, что многие предложения депутатов и сенаторов рождаются под вдохновенным воздействием порошковых веществ, уже мало кто сомневается. К примеру, ответом на первый пакет санкций США может стать размещение тактического ядерного оружия в Сирии (а, возможно, и не только там). Такое предложение "на трезвом голубом глазу" озвучил депутат Владимир Гутенев, слегка дрогнув голосом: "Беспокойство вызывает тот факт, что санкции "не сбавляют обороты и приобретают уже некую неотвратимость". Ну, да: именно – неотвратимость. Это в России принято с философской многозначительностью вздыхать: "Закон – что дышло, куда повернул – туда и вышло". А тут – Америка, и принимаемые ею санкции против Кремля имеют статус Закона. Это называется – довыделывались, доигрались. Их просто так не отменишь, они пишутся на десятилетия, и неотвратимость их исполнения не вызывает никаких сомнений. Славящийся своей любвеобильностью едрос Слуцкий и вовсе перешел на истерику: "Новый пакет санкций США - это проявление агрессивной и циничной политики по сдерживанию России. США таким образом ставят себя вне рамок международно-правовых норм. Это чудовищно, похоже на дурной сон".

Нет, это – не сон. И вообще: просыпайтесь, государственные нарики, "кокса" на всех не хватит, ломка будет жесткой. Вспоминайте о "международно-правовых нормах" вне контекста кокаинового опьянения, скоро вам это очень пригодится. Трезвейте вместе с Медведевым, подсчитывая: на сколько "санкционных трудодней" хватит оставшегося ресурса в 77 млрд. ненавистных долларов. А, услышав распоряжения "великого экономиста" Путина держать рубль до октября на уровне 69 деревянных за доллар, сама экономика упала нацфюреру в ноги с последней яростной мольбой: "Ломай меня полностью. Распни и уничтожь без длительных мучений!.." Но ему нужно долго. Он хочет еще пару-тройку десятилетий покоптить негасимой лампочкой пещеры "русского мира". Ибо "нет Путина – нет России", и "кому нужна такая планета", ежели её не унавоживает наш лубянский дрищ?

Сложно сказать, какими веществами приводят в движение ботоксную моль, но в Правительстве "волшебный порошок" еще явно не закончился, ибо планы высоких чиновников уже загромождают своими фантазиями все горизонты. Вице-премьер Дмитрий Козак поведал о намерениях повысить акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года на 2,7 тыс. рублей и 3,7 тыс. рублей на тонну соответственно. Сколько будет стоить доллар к тому времени – никого уже не волнует, будет ли шевелиться рубль – тем более. Главное – делать "морду кирпичом", чтобы плебс не догадался, что живет в преддефолтный период. Ибо, если в конце ноября 2018-го американцы примут "второй пакет санкций" против России (а они его примут, даже не сомневайтесь!) – аккурат к Новому году россияне проснутся в Венесуэле. Госдолг никто не рефинансирует, а с учетом его объема придется объявлять дефолт. В занюханном правительстве об этом прекрасно знают, и потому – выводят свои активы из страны бешеными темпами. Времени мало, надо успеть. А для пущего отвлечения внимания – на региональные гастроли по увещеванию приговоренного к дефолту населения отправится Путин или какой-нибудь двойник в его "светлом образе".

Понятно, что очередной виток ядерного шантажа у пацанов "не прокатит". Любая попытка поставить на территорию Сирии ядерное оружие будет пресечена тем же Израилем. Но сам факт повышения градуса "красно-кнопочной" риторики вкупе с кокаиновой контрабандой дает Западу обильную пищу для размышлений, сужая временной коридор для принятия решения. Пора задумываться не столько о минимизации последствий жизнедеятельности криминальных кремлевских опарышей, сколько об их физической ликвидации, ибо нет гарантий, что они не вложат адскую ядерную машинку в лапы каких-нибудь террористических приматов. Учитывая степень "унюханности" пациентов, реализация такого сценария становится все более вероятной.

Классический вопль "не доставайся же ты никому!" в исполнении "поехавших головой" сукиных детей Андропова и Берии может прозвучать в любую минуту. И для пресечения их финального монолога одних санкций маловато. Здесь нужны решения иного порядка. Ибо от спец-бандитов эффективно избавляются только через серьезную операцию, и тоже с приставкой "спец".