Вчерашний день Петра Алексеевича, или Что показал день рождения президента

Порошенко отпраздновал день рождения в узком кругу / Фото: Facebook/Александр Дубинский

Иногда, чтобы понять, кто мы на самом деле, достаточно просто оценить обычные человеческие мелочи. Повседневное. К примеру, кто и что сказал по поводу дня рождения Петра Порошенко.

И даже беглый взгляд на "незначительное" часто даёт нам вполне пристойные основания для "глобальных выводов". Позволяет легко определить, кто мы по сути своей и как долго ещё нам карабкаться по цивилизационной лестнице из подвалов...

Вчерашний день рождения действующего президента - и об этом можно сказать вполне определено и даже статистически достоверно - наглухо разделил наше взъерошенное общество всего на два поведенческих типажа. Изощренно, оскорбительно, унизительно хулящих и беззаветно, ничтожно вылизывающих.

Читайте такжеПорошенко "кормит" украинцев лозунгами времен первой мировой войныДва полюса. Две крайности. И к сожалению, почти совсем не было тех, кто понимает всю ценность и важность адекватного публичного поведения. В нас все ещё дико бурлит плохая такая внутренняя инфантильность. Мы так и не научились вести споры о сути вещей. Мы обязательно переходим в итоге на личностные оскорбления.

Президент - как бы мы к нему не относились здесь и сейчас - это институт и один из символов государственности. Да, согласен, многие управленческие решения Порошенко отличаются непродуманностью и провокационностью. Особенно в кадровой части. Предложенная им модель управления, к сожалению, оказалась максимально некомпетентной и предпочитает кумовщину в качестве конкурентного преимущества.

Все это, разумеется, требует хорошего критического осмысления. А вот примитивные личностные оскобленная характеризуют нас исключительно как незрелое общество, в котором так и не научились корректно относиться друг другу. Весь наш публичный диалог сводится к навешиванию сочных ярлыков. Так мы никогда ни о чем взрослом не договоримся. Потому что концепция диалога "ты дурак - я дурак" предполагает обязательный финальный... мордобой. Тогда как ключ для решений только обычное человеческое уважение.

Есть претензии уголовного характера? Давайте сажать. Есть претензий к некомпетентности? Давайте снимать. Есть сомнения в профпригодности? Давайте не выбирать.

Читайте такжеКак Порошенко подсунул украинцам коммунизм под видом еврораяДля реакции на день рождения президента, на мой взгляд, существует всего два адекватных формата. Первый: обычное человеческое поздравление (лучше не публичное). Второй: простое молчание, если человек не симпатичен и не вызывает позитивных эмоций.

Толерантность - это всегда очень сложно. Но это и есть начало выздоровления. И если судить по нашей вчерашней реакции, то мы все ещё безнадёжно больны.

Впрочем, есть и обратная сторона всего этого. Заливная слащавость, которая переходит просто в убийственное лизиво. Эта крайность не менее вредна. Так как она вызывает сильнейшее раздражение у многих и провоцирует желание оскорблять. А самого субъекта вводит в ложное чувство непогрешимого величия. Такое вот у нас совершенно детское поведение. Либо чёрное, либо белое. И никаких компромиссов и солидности. Продолжаем играть в обидчивых песочных детей...