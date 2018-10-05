Мова, патриотизм, духовность, но что делать с говном?

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

5 октября 2018, 10:43

Никакой поп автокефальной церкви, махающий кадилом над этой, прости Господи, трубой ее не расширит и проблему не решит

Предвыборный плакат Петра Порошенко
Предвыборный плакат Петра Порошенко

Что меня больше всего ужасает, что насколько близорука элита в нашей ситуации и насколько близорук народ бежит на всякую популистичную фигню, как крысы за тем мальчиком с дудочкой.

Мы идем на выборы 2019 с повесткой XVII века. "Мова, религия" и топы в СБУ, которые владеют собственностью в Крыму, а их родня платит в России налоги. Кому этот тухляк суют?

Нет, понятно, что лохократ у нас сожрет все. Особенно, если еще разыграть силовое противостояние вокруг Лавры под финал кампании. Стороны думают, что удержат ситуацию под контролем, что все схвачено. Но поинтересуйтесь историей Боснии, потому что мы с каждым годом медленно, но очень уверенно идем именно туда.

Прикол в том, что пока этот тухляк с гуманитарной тематикой всовывают в доверчивые патриотические уши с одной стороны, и ватные уши с другой (потому что оба лагеря играют в унисони и это трудно не заметить), в этот момент одинаково валят из Украины и фанаты мовы, и фанаты "великого и могучего". В Польшу. Come on, ребята, 2 млн украинцев уже в Польше и им вообще плевать, что там католическая церковь. Волнует ли украинцев, что едут на ПМЖ в Чехию, что там две трети населения атеисты? А языковая ситуация в Италии или Германии? Е-мае, да там же нет украинского языка!

Но валят миллионами, потому что одним языком сыт не будешь, а томос детям нормальное образование не даст. И от избиения в центре столицы прямо в Киевсовете, даже если ты депутат, не спасет. Из Украины валят, потому что весь этот цирк с мовами конечно весело выглядит, но языком канализацию не убедишь работать.

Можно прекрасно щебать на украинском, но на Академгородке я вам авторитетно говорю, явственно воняет говном и на въезде в Ирпень аккурат там, где строят FreshCity Читайте такжеЭксперт объяснил, почему в Украине переноса выборов не будет(символично!) такое же прекрасное амбре. Ибо пока наши можновладці все как один надевают вышиванки и чешут про патриотизм, говно от увеличившейся человеческой массы уже не может влезть в те объемы канализационной трубы, что была построена в лучшем случае лет 50 назад. И никакой поп автокефальной церкви, махающий кадилом над этой, прости Господи, трубой ее не расширит и проблему не решит. И больше нас должно заботить, что на факультет, где готовят инженеров с городской инфраструктуры в этом году поступил 1 человек.

Потому нет никакой разницы между законом Колесниченко-Кивалова и законом Княжицкого. И в том, и в другом случае лохов разводят на эмоции, которые обеспечивают контроль над ними. Я в детстве пас утят, так с какого то момента понял, что не нужно их гонять, чтобы загнать домой. Нужно просто громко закричать. И утята бежали ко мне, даже если я находился от них метрах в 150... Чем громче кричал, тем быстрее бежали. Некоторые бежали из последних сил. Ну прямо как наш вымирающий электорат.

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