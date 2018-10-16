На выборы идут "ручные" националисты Порошенко

Олег Тягнибок и Руслан Кошулинский / ВО Свобода

Тягнибок выдвинул в президенты своего зама Руслана Кошулинского. Типа как от всех "националистических" и "патриотических" сил. И многие друзья-подписанты, всплывающие в ленте, уже кричат "ура!" ("Слава Украине!"), и в воздух чепчики/шлемы бросают.

Но кто такие эти "националисты", и что это за "патриотические силы", как будто других патриотов в стране нет?.. Словно не эти записные патриоты кормятся из руководящих рук, и руки эти мы прекрасно знаем - у нас почти не осталось государственных мужей и олигархов, не имеющих свою карманную "националистическую" партию.

Читайте также"Нужна пинковая демократия": в Украине проблемы с новыми лидерамиЭти "националисты" только и могут, что ходить с флагами и факелами; от них не услышишь жёсткой критики власти; их главное предназначение - как и нашей самостийной православной церкви - аккуратное выпускание пара, обезболивающее для холопов.

И кто такой Руслан Кошулинский?.. Бывший заместитель главы Верховной Рады, ничем не прославившийся в этой должности. Бывший участник Майдана и участник войны - только у нас тут все такие... А где его голос?.. Где программа?.. Каковы его принципы?.. Для чего он идёт во власть?.. Хороший парень - это не профессия. А заместитель ручного Тягнибока - это не кандидат в президенты.

Всё это петина подтанцовка против всех петиных врагов. За всё хорошее против всего плохого. За новый срок Петра Алексеевича.