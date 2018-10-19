Кровавые боги Керчи, или За шаг до массовой резни

Михаил Подоляк

политтехнолог

19 октября 2018, 11:49

Теракт в Керчи обнажил тот факт, что нам не хватает искры, чтобы все грандиозно полыхнуло и собрало свой миллионный смертный урожай.

В Керчи в результате взрыва в политехническом колледже погибли люди, выяснили журналисты
В Керчи в результате теракта в Керчи погиб 21 человек / kerch.fm

Мир сегодня безумен. Достаточно просто сойти с ума от самого себя, взять автомат или взрывчатку и пойти разбираться с этим "миром" в школы или на автопарковки. Стрелять, жечь, взрывать...

И этот кровавый пир случается не только в неблагополучных странах или странах, находящихся в каком-то конфликте. Мы нередко читаем о подобных трагедиях во вполне себе благополучных странах. Таких как США или Франция, где у человека куда больше возможностей для самореализации. И тем не менее, это происходит везде.

Читайте такжеКто на самом деле организовал теракт в КерчиПричины различны: манифестация личной ущербности, социальная неприкаянность, граничащая с паранойей, лёгкость исполнения задуманного, общественные ожидания подобных трагедий. Милитаризация общества, которой больна та же Россия, тоже причина, но далеко не первостепенная.

Трагедия в Керчи, впрочем, рельефно обнажила кое-что другое. Все ещё нарастающую взаимную ненависть, которой просто захлёбываются по обе стороны границы. Нам не хватает маленькой искры, чтобы все грандиозно полыхнуло и собрало свой миллионный смертный урожай. Чтобы началась массовая резня. Так, с одной стороны выходит некое по фамилии Поклонская и начинает оскорблять украинцев и требовать их убийства за то, чего они не делали. Банальный крымский вор Константинов чуть слюной не захлебнулся, требуя того же. А после - в сети, до первичных даже данных - начинается первостепенная вахканалия "твари, мы будем вас пачками вырезать".

С другой стороны, вместо скорбного молчания и сочувствия людскому горю, оперативно в медийку вываливаются наши чиновники и рассусоливают дикую тему о том, что "при Украине терактов не было и значит так и надо". Я понимаю, что глупость неискоренима.

Но подобное сумасшествие со стрельбой - это не проблема территориальной принадлежности полуострова Крым. Это проблема сугубо шизофренизации мира.

И нужно уметь быть человеком для того, чтобы не наполнять добровольно резервуары ненависти. Плохие выводы. Мы так и не сможем остановить свой конфликт с РФ, пока не произойдет глобальная резня. Увы...

Количество идиотов, маскирующихся под лидеров мнений и сутками сидящих в студиях, требующих резать и резать, слишком много. Излечить их невозможно.

Читайте такжеВосемь нестыковок в деле о теракте в КерчиСамыми активными по обе стороны всегда оказываются самые трусливые. Они требуют устроить массовую резню. Но как только конфликт реально начнётся, они молниеносно сбегут подальше, чтобы потом изменить дизайн своих уродливых морд и запеть новые песни.

Государство не может позволять доминировать подобным кровожадным настроениям. Если оно хочет сохранится. Потому что любой крупный конфликт приведёт к убийству, прежде всего, элиты двух стран. Понимают они это или нет, но беспощадно казнить их будут свои же за потерю миллионов детей.

Что такое быть человеком сегодня? Не потакать кровожадным идиотам. Там, где нужно плакать - плакать, а где нужно воевать - воевать. И сопереживать конкретной людской трагедии, несмотря на глупость окружающих...

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Михаил Подоляк теракт в Керчи
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