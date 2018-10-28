Когда начнется возрождение Украины

Возрождение Украины начнётся с производством продукта с высокой добавочной стоимостью

Без развитой промышленности Украина не сможет обрести реальную независимость. Ну, правда, здесь ведь не туристический рай, а экспорт сельскохозяйственного сырья и полезных ископаемых обрекает нас на жалкое существование на задворках цивилизации. При этом наша компрадорская, сырьевая буржуазия, зарабатывающая на статусе Украины как колонии, никогда не будет заинтересована в реальной независимости страны.

Читайте такжеПрощай, доллар: почему мир готовится к похоронам "зеленого"Авиастроение - лежит, автомобилестроения практически нет, судостроение разгромлено, ракетостроение существует разве что на бумаге, электронная промышленность ликвидирована, производства средств производства - станков, оборудования, аппаратуры - тоже нет. Академическая наука занимается сдачей в аренду своих бывших исследовательских корпусов. ВУЗы, даже технические, готовят больше бухгалтеров и маркетологов, нежели инженеров и технологов. Средне-специальное техническое образование уничтожено на корню...

Возрождение Украины начнётся с производством реального национального продукта с высокой добавочной стоимостью - станков, приборов, автомобилей, самолётов, ракет.

С этого не так давно началось возрождение Китая, Южной Кореи, Западной Германии... строительство современного Израиля.

Другого пути нет. Страна с философией "купи-продай", где офисных работников в сотни раз больше, чем тех, кто реально кормит нацию, навечно обречена быть резервацией глупости, лени и безысходности. Пусть даже и национальной резервацией - с мовой и в вышиванках.

Мы уже докатились до того, что не сделаем даже паровозы. А вы говорите - блокчейны...