Церковные маневры Порошенко

Порошенко предложил Онуфрию спасти украинских моряков / president.gov.ua

После того, как наместник Киево –Печерской Лавры Павел и наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры Владимир публично напомнили украинскому президенту, что он до сих пор является прихожанином и даже дьяконом УПЦ Московского патриархата, Петр Порошенко тут же нашел для прокремлевской церкви важную работу, которая удовлетворит Кремль.

Президент предложил предстоятелю УПЦ Московского патриархата метрополиту Онуфрию, вместе с легендарным Медведчуком, принять меры для возвращения из российского плена украинских моряков. Это, конечно, цинично, но это стиль Порошенко.

Читайте такжеСтраусиные яйца ПорошенкоЭта акция должна показать Украине, что с одной стороны, Московский патриархат является очень влиятельной политической силой в Украине, особенно накануне возникновения автокефалии.

С другой стороны, Порошенко, несмотря на то, что он позицирует себя в избирательной кампании, как сторонник Украинской автокефальной церкви, на деле, он постоянно поддерживает и рассчитывает именно на прокремлевскую, а не патриотическую украинскую церковь.

Участие в освобождение украинских моряков должно якобы поднять престиж Московского патриархата в Украине накануне Объединительного собора. Но если бы президент Порошенко не на словах, а на деле переживал за создание украинской церковной автокефалии, то он уже бы, до Объединительного собора 15 декабря 2018 года, демонстративно вышел бы из Московского патриархата и перешел бы в одну из украинских церквей. Таким шагом президент Украины показал бы пример большому количеству украинских священников и чиновников, которые внимательно следят за церковными маневрами Порошенко.