Санкции против России зашли так далеко, что перестали ее пугать

Громко прозвучавшее заявление российского президента Владимира Путина на Валдайском форуме - "Мы, жертвы агрессии, как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут" - было связано с объявленным намерением США объявить о разрыве договора о сокращении ракет средней и меньше дальности в Европе.

В западных СМИ сразу же появились комментарии о том, что это позволит США и НАТО установить ракет средней и меньшей дальности с ядерными боеголовками в Европе, вероятно, на территориях, максимально приближенных к России: в Прибалтике, Польше, и, возможно, в Украине. Подлетное время таких ракет до Москвы и основных жизненных центров России будет составлять 2-3 минуты, и Россия не сможет защититься от неожиданного ядерного удара. И Путин признал этот факт, сказав, что россияне в этом случае будут мучениками и попадут в рай, а весь остальной мир "просто сдохнет".

Читайте такжеЕсли Путин говорит, что хочет вас убить, то лучше ему поверитьПоэтому Россия модернизировала свою систему, известную на Западе как "Периметр", для автоматического запуска всего своего ядерного оружия в случае удара по России. Это будет означать глобальную мировую катастрофу.

В этом контексте нужно понимать и другую известную реплику Путина: "А нужен ли нам мир, в котором не будет России?".

Если Украина вступит в НАТО и согласится на размещение на своей территории ядерных ракет НАТО, к сожалению, мы тоже станем целью для российских ядерных ракет.

Судя по поведению России, политика санкций зашла так далеко, что Россия уже никаких санкций не боится. Да и сам факт того, что российский президент, по сути, объявил о готовности к ядерной войне, говорит о том, что дальше идти уже некуда. Теперь остается искать путь к разрядке, путь взаимных уступок, путь постепенного снятия санкций. Неслучайно глобальный барометр, часы "судного дня", которые показывают, сколько осталось до начала ядерной войны, эксперты максимально приблизили к цифре 12.

Ожидания ядерного конфликта сегодня являются как никогда высокими.