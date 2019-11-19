Диванные хомячки хотят мира

Украина похожа на Францию периода оккупации / "Укринформ"

В мае-июне 1940-го года 90% населения некогда великой страны так хотело прекращения войны, что готово были на всё ради мира – даже на оккупацию. А что оккупация? Главное – чтобы не стреляли!

В оккупированном Париже театр процветал, эстрада била рекорды, будущие французские звёзды – Эдит Пиаф, Жерар Филип, Луи де Фюнес, и многие, многие другие – "стартовали" как раз перед немцами. Французский кинематограф в Третьем Рейхе обогнал Голливуд…

Что тут спросить с обывателя, который стремится выжить при любом режиме?.. Разве обывателю нужна та Франция, Англия или Германия?.. Нужна та война?.. Ему главное доллар по восемь, и чтобы летом в Крым пускали.

При этом трусливый обыватель глубокомысленно берётся рассуждать о де Голле, о роли Франции во второй мировой войне, о "героизме" старого маразматика Петена, который своими призывами к капитуляции "спас сотни тысяч жизней" - по мнению обывателя…

Читайте такжеМир без капитуляции: почему Киев и Москва внезапно нашли общий языкТого самого обывателя, который в 2013-2015-м сцал кипятком под своим диваном, боясь всего на свете – майдановцев, милиции, войны, бомбёжки, доллара по двадцать, и что могут бить по лицу. Теперь эта шваль повылазила из своих засцанных углов, и требует мира.

Я тут недавно писал уже - не про де Голля, и не про взятие Парижа танкистами Леклерка, а про тех девятерых из десяти, которые своей трусостью, а хуже того – своим безразличием обрекают на смерть каждого десятого, которому не всё равно.

Но наши доблестные диванные хомячки увидели другое – увидели, что Шарль де Голль был никто без поддержки Британии и США. Был настолько никто, что даже побеждённые немцы удивлялись появлению французов среди победителей Второй мировой войны. Это увидели наши хомячки. И это – правда.

Но только половина правды. Потому что во Франции было столько предателей, столько коллаборантов, что расстреляв после войны пару тысяч, правительство де Голля было вынуждено объявить амнистию, потому что налоги платить было бы некому.

Потому что обыватели взяли верх в своём стремлении жить, и заодно отправили на смерть за годы оккупации 70 тысяч евреев, 20 тысяч партизан и более 30 тысяч заложников. За годы счастливой оккупации…

Читайте такжеСмешное самоубийство, или Зачем Украине возвращать ДонбассОбыватель всегда прав. Тот обыватель, которому повезло не попасть в Заксенхаузен, тот обыватель, которого не отправили на работу в Германию, или не мобилизовали на Восточный фронт… тот обыватель, которому повезло не попасть в списки заложников, расстреливаемых немцами после очередной атаки партизан.

Но не попавший ни в какие списки обыватель этих неудобство не заметил. Этот миролюбивый обыватель не заметил (и не желал заметить!) как его жену и дочь изнасиловали у него на глазах, а его самого обчистили с ног до головы. Ничего-ничего… Через пару лет кровь и обиды забудутся. Доллар станет по восемь. И можно будет снова ездить в Крым. Лишь бы не было войны!