Новые Санжары - всеукраинское позорище

Жители Новых Санжар встретили украинских граждан из Китая камнями и шинами

То, что происходит с эвакуацией наших граждан из Уханя - это просто трэш-шапито. Я не помню, чтобы нечто подобное было хоть в одной другой стране, которая забирала своих граждан из Китая в связи со вспышкой коронавируса.

У нас какой-то талант создавать на пустом месте, буквально из ничего проблему эпических масштабов, которая ставит на уши не только ВСЕ госорганы, но и посольства, с любопытством открывающие для себя неизведанную украинскую глубинку.

Вот и сегодня, в их лексикон войдёт слово "Novi Sanjary". Мне уже звонили, спрашивали "What the fuck is going on?". Мне искренне было стыдно.

Сегодняшняя ситуация показала две вещи.

1. Общество очень и очень серьёзно заболело. Это не китайский коронавирус, и не Эбола. Это наша примитивная, демонстративно-пафосная духовность, псевдо-мораль, тупое равнодушие ко всему, нафталиновый провинциализм и дикий эгоизм, приправленный тотальным невежеством, интеллектуальной нищетой и информационной безграмотностью.

2. Наблюдаем полнейшее недоверие между обществом и государством. Это уже граната полетела в огород правительства (и всех предыдущих тоже). Ярче примера катастрофического, хронического кризиса в отношениях между властью и населением, мне кажется, ещё не было.

Сегодня операция "Ухань" для меня официально заняла топовое место в чарте, потеснив даже операцию "Катманду" из 2015 года.