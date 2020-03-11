Путин и его пожизненное правление - дело рук Запада

Владимиру Путину обнулили сроки президентства / Reuters

Топорно, конечно, но трансформация власти в России решена. В том плане, что все остается как есть. Путин не мальчик уже. 67. Но ведь здоровый черт. Это еще лет 10 только в здравом уме и без Альцгеймера. Трампу вон 73 и ничего, девок трахает. А Байдену 77 и не гнушается схематозить на укргазе, явно не спеша переплыть речку Стикс.

А мы тут все гадали, союзное государство с белорусами заделает или Абхазию "включит". А может объявят отцом нации, первым консулом или православным аятоллой. Но нет, решили "в исключительном случае" допустить к выборам. Типа поправки к Конституции.

Звучит, прямо скажем, откровенно нелепо. Ну, потому что это не по фэншую, а простым языком называется узурпацией власти. Потому что если не это узурпация власти, то что тогда? Впрочем, с этим пусть живут и разбираются дорогие россияне.

Но вот то, что сейчас происходит в России – в этом же есть заслуга и коллективного Запада. Расширение НАТО. Изнасилование Югославии и сербов. Исключительно однобокая позиция по войне в Чечне. Натуральный апартеид русских в Прибалтике, который абсолютно ничем не отличается от политики Хенрика Фервурда в ЮАР.

Читайте такжеВолодьку на царство: обнуление сроков даст Путину возможность править пожизненноА санкционная политика? Еще одно чудесное орудие "взаправдашней демократии". Русские же все это получили не за Крым, и не за сбитый "боинг". Их этой дубиной лупили с советских времен. Только поправка Джексона-Вэника тут же сменилась списком Магнитского. Хороший такой лоховской развод.

А кто развалил систему безопасности ООН? Кто на нее насрал, показав всему миру, что правила исполняет только тот, кто слабее? Бомбежки югов, оккупация Ирака.

Ну и вишенка мирового цинизма – Косово. Американцы вместе с европейцами сами же убили Хельсинские соглашения о нерушимости границ в Европе. Косово и "косовары" - это откуда и что? Почему им можно, а осетинам, скажем, нет?

А наш чудесный Майдан? Он ведь никогда бы не стал ТАКИМ, не будь ТАКОГО поведения коллективного Запада. Это ведь было эгоистичное поведение к самому принципу свободной конкуренции. Почему прозападность допускается, а пророссийскость – нет? Почему любое соглашение с оппонентом может быть легко нарушено? Почему одна сторона во всем всегда хороша, а вторая – заведомо подонки и мерзавцы?

Давайте прямо. Коллективный Запад за два десятка лет с "конца истории" Фукуямы загадил саму светлую идею демократии. Сделал из демократии новояз. Демократия, оказывается, существует только для своих. Закрытый клуб избранных. Для жителей Атлантики. Остальные могут приобщиться только в качестве компрадоров, вроде наших сегодняшних "соросят".

И еще один показательный момент. Оказывается, западный либерализм противостоял не только советскому коммунизму. Вот это как раз была ширма. Коммунистический Китай как-то никому глаза не режет. А за ширмой все это время скрывалась самая натуральная русофобия. Во всех ее проявлениях.

И вот теперь в России вечный Путин. Он там не случаен. Это кривое зеркало Запада. Его альтер эго. Порожденная им же Крошка Цахес. Сначала как пародия. Как легенда о размещении системы ПРО в Европе от угрозы ракет КНДР. А теперь уже как реальная угроза.

Читайте такжеРоссия вошла в предкатастрофическое состояниеВместо дружбы-жвачки мы имеем теперь грандиозный западно-русский срач. Срач с мелкой по мировым меркам экономикой. С развивающейся страной, где бедность и демографическая жопа. Где еще 20 лет назад самой большой проблемой было безопасное хранение ядерного арсенала.

Ладно, дружба – это иррациональные мотивы. Но можно было просто оставаться вежливым. Просто не унижать и не оскорблять, особенно когда и так униженные и оскорбленные.

Ну и рубрика "Украина и Путин". Хотелось бы порассуждать, что будет теперь, но какой смысл? Украина – это такая страна у которой нет плана на завтрашний день. Вообще никаких планов. Только фантазии. И "Украина с Путиным" или "Украина без Путина" в этом плане абсолютно ничего не меняет.

У нас нет ни плана по Донбассу, ни плана по гуманитарному тупику, ни плана по госдолгу, ни какого-то там экономического плана развития. Ни-че-го. Мы страна, которая можем себе забавы ради назначить главой исполнительной власти Чучело-с-помойки.

А если у нас нет плана ни на что, какая разница, есть Путин на самом деле или это только наше коллективное воображение? Запад создал Путина, а мы уверовали в него. А дальше вы уже знаете. Сон разума рождает чудовищ.