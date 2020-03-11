УкрРус
  1. Главная
  3. Мнения

Путин и его пожизненное правление - дело рук Запада

Игорь Лесев

Писатель, публицист

11 марта 2020, 08:21

Коллективный Запад за два десятка лет с "конца истории" Фукуямы загадил саму светлую идею демократии.

Путин, Единая Россия
Владимиру Путину обнулили сроки президентства / Reuters

Топорно, конечно, но трансформация власти в России решена. В том плане, что все остается как есть. Путин не мальчик уже. 67. Но ведь здоровый черт. Это еще лет 10 только в здравом уме и без Альцгеймера. Трампу вон 73 и ничего, девок трахает. А Байдену 77 и не гнушается схематозить на укргазе, явно не спеша переплыть речку Стикс.

А мы тут все гадали, союзное государство с белорусами заделает или Абхазию "включит". А может объявят отцом нации, первым консулом или православным аятоллой. Но нет, решили "в исключительном случае" допустить к выборам. Типа поправки к Конституции.

Звучит, прямо скажем, откровенно нелепо. Ну, потому что это не по фэншую, а простым языком называется узурпацией власти. Потому что если не это узурпация власти, то что тогда? Впрочем, с этим пусть живут и разбираются дорогие россияне.

Но вот то, что сейчас происходит в России – в этом же есть заслуга и коллективного Запада. Расширение НАТО. Изнасилование Югославии и сербов. Исключительно однобокая позиция по войне в Чечне. Натуральный апартеид русских в Прибалтике, который абсолютно ничем не отличается от политики Хенрика Фервурда в ЮАР.

Читайте такжеВолодьку на царство: обнуление сроков даст Путину возможность править пожизненноА санкционная политика? Еще одно чудесное орудие "взаправдашней демократии". Русские же все это получили не за Крым, и не за сбитый "боинг". Их этой дубиной лупили с советских времен. Только поправка Джексона-Вэника тут же сменилась списком Магнитского. Хороший такой лоховской развод.

А кто развалил систему безопасности ООН? Кто на нее насрал, показав всему миру, что правила исполняет только тот, кто слабее? Бомбежки югов, оккупация Ирака.

Ну и вишенка мирового цинизма – Косово. Американцы вместе с европейцами сами же убили Хельсинские соглашения о нерушимости границ в Европе. Косово и "косовары" - это откуда и что? Почему им можно, а осетинам, скажем, нет?

А наш чудесный Майдан? Он ведь никогда бы не стал ТАКИМ, не будь ТАКОГО поведения коллективного Запада. Это ведь было эгоистичное поведение к самому принципу свободной конкуренции. Почему прозападность допускается, а пророссийскость – нет? Почему любое соглашение с оппонентом может быть легко нарушено? Почему одна сторона во всем всегда хороша, а вторая – заведомо подонки и мерзавцы?

Давайте прямо. Коллективный Запад за два десятка лет с "конца истории" Фукуямы загадил саму светлую идею демократии. Сделал из демократии новояз. Демократия, оказывается, существует только для своих. Закрытый клуб избранных. Для жителей Атлантики. Остальные могут приобщиться только в качестве компрадоров, вроде наших сегодняшних "соросят".

И еще один показательный момент. Оказывается, западный либерализм противостоял не только советскому коммунизму. Вот это как раз была ширма. Коммунистический Китай как-то никому глаза не режет. А за ширмой все это время скрывалась самая натуральная русофобия. Во всех ее проявлениях.

И вот теперь в России вечный Путин. Он там не случаен. Это кривое зеркало Запада. Его альтер эго. Порожденная им же Крошка Цахес. Сначала как пародия. Как легенда о размещении системы ПРО в Европе от угрозы ракет КНДР. А теперь уже как реальная угроза.

Читайте такжеРоссия вошла в предкатастрофическое состояниеВместо дружбы-жвачки мы имеем теперь грандиозный западно-русский срач. Срач с мелкой по мировым меркам экономикой. С развивающейся страной, где бедность и демографическая жопа. Где еще 20 лет назад самой большой проблемой было безопасное хранение ядерного арсенала.

Ладно, дружба – это иррациональные мотивы. Но можно было просто оставаться вежливым. Просто не унижать и не оскорблять, особенно когда и так униженные и оскорбленные.

Ну и рубрика "Украина и Путин". Хотелось бы порассуждать, что будет теперь, но какой смысл? Украина – это такая страна у которой нет плана на завтрашний день. Вообще никаких планов. Только фантазии. И "Украина с Путиным" или "Украина без Путина" в этом плане абсолютно ничего не меняет.

У нас нет ни плана по Донбассу, ни плана по гуманитарному тупику, ни плана по госдолгу, ни какого-то там экономического плана развития. Ни-че-го. Мы страна, которая можем себе забавы ради назначить главой исполнительной власти Чучело-с-помойки.

А если у нас нет плана ни на что, какая разница, есть Путин на самом деле или это только наше коллективное воображение? Запад создал Путина, а мы уверовали в него. А дальше вы уже знаете. Сон разума рождает чудовищ.

Игорь Лесев Владимир Путин новости России Конституция России Запад НАТО Югославия Косово
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:34
Коронавирус поразил популярные среди украинцев курорты
08:21
Путин и его пожизненное правление - дело рук Запада мнение
08:03
В России в ДТП трагически погибли 4 украинца, много пострадавших
07:52
Гороскоп на 11 марта всех знаков Зодиака: блаженство, новые отношения и раскрытие тайн
07:34
Сколько проработает Кабмин Шмыгаля: Разумков дал прогноз Видео
07:05
Разумков анонсировал изменения в закон об украинском языке Видео
07:01
"Попец - огонь": Нюша оголилась перед камерой и завела сеть
06:59
Коронавирус и мировой кризис разрушат Украину мнение
06:55
Весенние каникулы 2020 – когда ученики пойдут отдыхать из-за гриппа Видео
06:39
"Главный грех": названы клептоманы и обжоры среди знаков Зодиака Видео
05:55
Мода 2020 на лето – босоножки со шнурками и "папины" сандалии: фото Фото
05:30
Астролог рассказала, как найти путь к исцелению и омоложению
05:13
Сколько и как лечиться от коронавируса: в ВОЗ дали ответ
04:28
Лучшие многослойные стрижки на средние волосы 2020: шегги-каре и лоб с перьями - фото Фото
04:02
В США смертельно больная женщина бросила мужа и нырнула в секс с сотней мужчин
03:20
Врач рассказала о пользе борща: почему после блюда бросает в жар Видео
02:41
Кому нельзя пить кефир на ночь: эксперты предупредили об опасности
02:27
Почти высохший родник: эксперты дали женщинам после 40 советы по сексу
00:46
"Соска": Бузова засветилась полуголая в бане
00:21
Нардеп рассказал, когда Кабмин объявит карантин из-за жуткого вируса
00:19
11 марта – какой сегодня праздник: что делать в день Прокопа Видео
10 марта, вторник
23:56
У Зеленского развенчали громкие фейки об интервью для The Guardian
23:19
"Что будет дальше": эксперты дали прогноз по курсу гривны
22:46
"Никто даже не начал обсуждать": Зеленский назвал самую "провальную" реформу
22:08
Продуктивный день: Кабмин нашел временную замену Оржелю
21:50
Шмыгаль едет в США на смотрины в МВФ Видео
21:29
Кохайтеся, чорнобриві: Порошенко шокировал своим нарядом с Тарасом
21:23
Черный вторник на Донбассе: число погибших при обстреле грузовика возросло Видео
21:13
Курс доллара, бензин и ЖКХ: как отразится на Украине нефтяная война Видео
20:40
Бабахнет мороз: синоптики ошарашили прогнозом на конец марта
20:01
Киевлян поманили "скидками" в платежках с марта 2020
19:57
"Экономике п*да": украинка, живущая в Италии, шокировала рассказом о карантине
19:50
Спіймати Кайдаша 10 серия смотреть онлайн 10-03-2020
19:45
Второй этап медреформы могут отменить: что произошло Видео
19:28
Анонсирована Command & Conquer Remastered Collection - возвращение классических RTS Видео
19:26
"Крайние меры": Кличко припугнул закрытием школ и остановкой метро
19:13
Кабмин назначил и.о. министров вместо Бородянского и Новосад Видео
18:54
Шахтер в Лиге Европы 2020 проиграл коронавирусу: кто попал на деньги Видео
18:23
Это уже не модно: тренды, с которыми прощаемся этой весной - фото Фото
18:13
16 квартир и 5 авто: что интересного обнаружилось в декларации Богдана Видео
18:00
"Зеленский родился в рубашке": эксперт сказал, почему падение цены на нефть – подарок Украине Видео
17:30
"Погонять нациков": скандальная Чичерина похвасталась поездкой в Одессу
17:22
Диетолог сказала, какой суп полезный
17:18
Horizon Zero Dawn выйдет на ПК - теперь официально
17:00
День весеннего равноденствия 2020 – когда начнется и влияние на всех Видео
16:49
"Два борта в Жулянах": Порошенко готовит на себя покушение, чтобы свалить в Лондон - СМИ
16:46
Слив кода iOS 14 раскрыл все ближайшие анонсы Apple
16:15
Кабмин нашел временную замену Милованову Видео
16:05
Натали Дормер заметили на съемках Ведьмака 2021 - новые подробности
15:55
С помощью камеры Xiaomi Mi 10 Pro сумели снять прекрасные виды из космоса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять