Игорь Беланов, или Талант, ограненный Лобановским

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
27 сентября 2015, 19:22

Сам Беланов говорил: "Я попал в такую команду, которую не меняют".

Поздравляя человека с 55-летием, в советское время обычно замечали, что, мол, две пятерки — это отличные оценки и желали в дальнейшем также оставаться отличником. Такой "оригинальный" тост потерял актуальность после перехода отечественных школ на 12-бальную систему. Нет, конечно, в веселой компании, отмечающей чье-то 55-летие, и сейчас найдется оратор, сопоставляющий пятерки с отличными оценками. Однако, как правило, в такой же компании, может найтись и въедливый школьник, не обремененный воспоминаниями о 5-баллке и реально не понимающий, почему "пятерка" — это хорошая оценка. Тем не менее, в случае с легендарным обладателем "Золотого мяча"-86 Игорем Белановым, отмечающим на уходящей неделе свое 55-летие, "пятерки" — это атрибут отличника.

…Он появился в киевском "Динамо" в зимнее межсезонье-85. Насколько я помню, невысокий одесский форвард и еще более тщедушный полузащитник киевского СКА Иван Яремчук стали тогда главными приобретениями "Динамо". Предыдущий сезон-84 хотелось поскорее забыть: ведь 10-е место, занятое командой Валерия Лобановского, — отнюдь не служило поводом для гордости. И, казалось, что пополнение у динамовцев будет посолиднее.

Но не количеством, а качеством отличились тогда киевские селекционеры. Уже с первых матчей одесский новичок поразил своей запредельной скоростью как передвижения по полю, так и игрового мышления. А первым бенефисом (был еще апрельский дубль в Донецке, но тогда победу "Динамо" над "Шахтером" воспринимали как должное) будущей европейской звезды стал последний матч весны-85 между "Динамо" и московским "Спартаком".

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Беланов и Лобановский

Это — программный поединок в становлении звездного "Динамо" середины 1980-х, послуживший своеобразным водоразделом между 3-летним нечемпионским безвременьем и успешным походом на европейские футбольные вершины. В тот день ваш покорный слуга сдавал школьный экзамен (математика) и загадал, что если все будет хорошо, то и футбол сложится удачно. Сейчас с уверенностью не скажу, о чем волновался больше — о хорошей оценке или о хорошем исходе поединка любимой команды с извечным соперником. По математике в итоге получил "пять" и на футбол отправился в прекрасном расположении духа. 100-тысячная аудитория (в предыдущий раз в таком количестве динамовские фаны заявлялись на футбол за целых пять лет до этого — осенью 1980-го на тот же "Спартак") гнала хозяев поля вперед. Однако резвее начал "Спартак", у динамовцев же ощущался небольшой мандраж. Все изменил гол Беланова. Непостижимый по красоте удар, увы, невозможно отыскать во всемирной паутине. Сам Игорь Иванович в своих интервью постоянно подчеркивает, что предлагает любые деньги за видеозапись этого матча. Но, к сожалению, украинское телевидение без особого пиетета относилось к футбольной истории, и тогдашние голы живут, похоже, только в памяти болельщиков. Гол Игоря вселил уверенность в динамовцев, и, хотя в первом тайме "Спартак" было явно активнее, до особо опасных моментов у ворот Михаила Михайлова дело не доходило. А после перерыва Беланов ударом головой после стандарта (кстати, арбитр явно пожалел красно-белых, назначив штрафной вместо пенальти — фол ведь был уже в штрафной площади москвичей, впрочем, это не спасло столичных визитеров) удвоил преимущество динамовцев в счете, забив при этом 2-тысячный мяч "Динамо" в чемпионатах СССР. Больше в этой игре не забивал никто, а самого Беланова после матча экзальтированная киевская торсида пронесла на руках как главного триумфатора. Игорь Иванович позже вспоминал, что после той феерии его пригласил в свои ряды… "Спартак", но, как заметил сам Беланов: "Я попал в такую команду, которую не меняют".

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Затем были определяющие голы Беланова на разных стадиях победного для "Динамо" Кубка Кубков-1985/86 — настрадались румынская "Университатя" и австрийский "Рапид". Год спустя феерия продолжилась на чемпионате мира в Мексике (увы, хет-трик Игоря в матче против сборной Бельгии был омрачен поражением, а сам будущий обладатель "Золотого мяча" не сдерживал слез после игры) и в выездном матче отбора к следующему чемпионату Европы в Париже против французов. Запомнилось и практически идеальное — точнехонько в правый от вратаря нижний угол — исполнение Белановым пенальти в решающем поединке за союзное "золото"-86 против московского "Динамо". А потом пришла заслуженная награда — "Золотой мяч"! Приятную новость широкой аудитории сообщил ведущий чемпионского гала-шоу в киевском Дворце спорта незабвенный Котэ Махарадзе.

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Беланов с Золотым мячом

Был еще в карьере Беланова и противоречивый 1988-й год. "Серебро" чемпионата Европы получилось с горьким привкусом — пенальти в решающем матче против "летучих голландцев", ведомых Руудом Гуллитом и Марко ван Бастеном, форвард сборной СССР, увы, не забил. Но в том сезоне мне запомнилась другая сценка, подчеркивающая роль Беланова в киевском "Динамо" и мировосприятии почитателей киевского клуба. 80-тысячная аудитория победного для киевского "Динамо" матча с "Жальгирисом" (счет — 3:1) была вознаграждена бонусом. Ну, как бонусом… В то время в СССР активно пропагандировали бейсбол (с США официально дружили) и после футбола в целях популяризации заморского вида спорта предложили зрителям понаблюдать за игрой доморощенных бейсбольных команд. Несмотря на зажигательный комментарий, мало кто из любителей футбола, понимал, что происходит и в чем заключается смысл неведомой игры. Мрачно взирая на унылое зрелище, один из зрителей издал крик отчаяния: "Беланова — на поле!" В том футбольном матче Игорь был лучшим, и болельщик, видимо, свято верил, что талант Беланова проявится и в бейсболе, по крайней мере, звездный футбольный форвард сможет сделать неведомый вид спорта зрелищнее для советского обывателя.

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А еще у Беланова был немецкий этап футбольной карьеры и тренерство в Мариуполе, успешный бизнес и работа на спортивной ниве в Одесском горсовете, президентство в швейцарском клубе "Виль" и… неудачная попытка стать президентом Федерации футбола Украины, страшная автокатастрофа под Кировоградом (машина разбилась вдребезги) и, как следствие, длительное лечение.

Жизнь полнится разными красками. Уже в наше время, отвечая на вопрос, чего он не достиг в игровой карьере, Игорь Иванович сказал: "Жалею, что ни я, ни Блохин не поиграли на высоком уровне в Европе. Андрею Шевченко в этом плане повезло больше". Конечно, интересно было бы увидеть Беланова образца 1988 года в "Баварии" или "Милане". Но, с другой стороны, мы, киевляне, имели уникальную возможность наблюдать за игрой сразу двух обладателей "Золотого мяча" в футболках любимой команды. "10-й номер — Игорь Беланов, 11-й номер — Олег Блохин", — после этих фраз диктора по Республиканскому стадиону громадная арена разражалась шквалом аплодисментов. Какой еще клуб мог похвастать таким обилием собственников "Золотых мячей" в то время! Да и сейчас таковых команд негусто (особенно, если учесть монополизацию Лионелем Месси и Криштиану Роналду главного индивидуального футбольного приза современности).

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Спасибо, Игорь Иванович за Ваш искрометный футбол, за то, что научили ценить и понимать великую игру, за искреннюю радость, которую дарили Ваши голы, и за гордость от осознания того, что являюсь Вашим соотечественником! Надеюсь, Ваша футбольная деятельность откроет для украинского футбола еще целую россыпь талантов. Многая лета!

фото:   sport-express.ua, dynamo.kiev.ua

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