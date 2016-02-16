Появление Путина в Сирии, или Почему палача легко узнать по почерку

Ну вот, собственно, это и произошло — бомбардировки то ли российской, то ли сирийской правительственной авиации (что, учитывая реальное состояние ВВС Асада, практически одно и то же) разрушили больницы и школы на севере Сирии. Погибло более 50 человек. О возможном российском участии в убийстве мирных людей — врачей, пациентов, детей — говорят не только активисты сирийской оппозиции и официальных властей Турции, но и представители организации "Врачи без границ" — медики тоже стали жертвами обстрелов. Убийства уже осудил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступили с заявлениями представители западных правительств. Понятно, что Москва будет все отрицать, а в Дамаске готовы обвинить в бомбардировке… американскую авиацию.

Впрочем, палача легко узнать по почерку. Именно так Путин вел себя в Чечне. Его "соколы" просто запугивали мирное население, превращая жизнь обычных людей в бесконечный ад, выходом из которого было согласие с любым новым порядком — лишь бы не бомбили, не убивали, не калечили, не пытали. Этот страх, наложившийся на страх россиян перед возможными новыми взрывами жилых домов, террором, захватом заложников и взрывами самолетов — а порядок может навести только Путин, который любыми средствами "замочит" террористов — и позволил получить ту Россию, которую мы все сейчас видим — покорную бездумную страну, готовую одобрить любую авантюру своих правителей. Перепуганную страну без граждан.

В Сирии происходит ровно то же самое. Бомбежками больниц и школ Путин и Асад запугивают сирийцев, показывая, что только покорившись диктатору и военно-космическим силам его покровителя, они могут выжить. А иначе смерть найдет их и в школе, и в больнице. И даже в детской больнице — эту расстреляют с особым удовольствием.

Асаду такое совершать тоже — раз плюнуть. Его папаша, которого в Москве принимали как "лучшего друга советских трудящихся", в феврале 1982 года штурмовал восставший город Хама с жестокостью, которую не видели даже на видавшем виды Ближнем Востоке. Хафез Асад подверг мирный город бомбардировке — это было еще до ковровых бомбардировок Грозного, потом взяли его штурмом, уничтожив несколько десятков тысяч ! — жителей и разрушив исторический центр. Точное количество убитых подсчету не поддается, так как данные об убийствах были засекречены. Операцией по уничтожению жителей Хамы непосредственно руководил дядя Башара — Рифат Асад, который уже через год с помощью танков и самолетов начал бороться за власть с его отцом Хафезом. А мы еще удивляемся, что сирийцы ненавидят этих кровавых пауков в банке!

Правда состоит в том, что если бы не поддержка Путина, если бы не его авиация, которая была отправлена в Сирию якобы для борьбы с "Исламским государством", а на самом деле — для войны с сирийским народом, кошмара с уничтожением школ и больниц не произошло бы. Путин оживил захиревшее чудище и дал ему в руки смертоносное оружие. И при этом вряд ли испытывает угрызения совести — потому что все эти больницы и школы для него всего лишь напоминание о том, у кого сила и кому следует подчиниться. А россиянам он расскажет, что это американцы — как после уничтожения "Боинга" российскими военными рассказывал, что это украинцы.

К сожалению, это не последняя разрушенная больница и школа. Появление Путина в Сирии — это не прекращение, а умножение кошмара.

фото: news-front.info