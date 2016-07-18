Запуск дронів у Верховній Раді, або Дитяча хвороба "лівизни" в парламенті

Активіст Майдану, потерпілий від "тітушок" та російських спецслужб, давній захисник старого Києва та нардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко запустив у сесійній залі Верховної Ради дрон. За його стратегічним задумом, це не так черговий тролінг парламенту, як заявка на виявлення "кнопкодавів" із висоти польоту квадрокоптера. Хто переконаний, що так треба, й вірить — після канікул безпілотник ширятиме під куполом на кожній сесії, і хто збиватиме його, той запеклий "кнопкодав", може далі не читати.

Перший віце-спікер Ірина Геращенко побачила в акції порушення Регламенту, хоча колеги пана Луценка негайно це заперечили. Виявляється, в Регламенті нічого не сказано як про заборону запускати дрони в сесійній залі, так і про дозвіл на це. Але що не заборонено, те дозволено за замовчуванням. Наприклад, якщо ви захочете зайти в київське метро босий, п'яний та з морозивом, вас затримають і оштрафують. Бо ви порушите відповідні пункти з правил користування метрополітеном, вони є в кожному вагоні. Натомість їх нема в Регламенті Верховної Ради. Отже, депутати можуть сміливо заходити в сесійну залу без взуття, з морозивом та в нетверезому стані.

Про морозиво нічого не скажу. Натомість нагадаю, як без допомоги квадрокоптера два роки тому був зафіксований факт поїдання депутатом — "регіоналом" Юрієм Мірошниченком борщу просто на робочому місці. З п'яними парламентарями взагалі простіше — згадайте колегу Мірошниченка, нинішнього лідера фракції "Опозиційного блоку" Юрія Бойка. А лідер Радикальної партії Олег Ляшко своїми діями давно й регулярно нагадує: Регламент ВР не забороняє, а отже — дозволяє їсти на парламентській трибуні землю, протестуючи проти її продажу. Або — розкидати долари над трибуною, посипаючи ними на знак чергового протесту голову НБУ Валерію Гонтареву. Чи сидіти під трибуною, як він робить це тепер.

Звісно, одні "регіонали", інші — "радикали", що з них узяти. Якщо Ігореві Луценку так кортить брати приклад саме з них, Регламент ВР не забороняє цього робити. Пані Геращенко після марної спроби закликати колегу до порядку написала на своїй сторінці в Facebook: "Депутат із жуйкою — запускач дрону заявив, що, виявляється, він фронтовик — аеророзвідник... Я б сказала , хто він насправді.... Як послухаєш наших депутатів, то всі вони, виявляється, фронтовики. Як же це гидко". Можливо, це так само неправильно, як виносити Арсенія Яценюка з парламентської трибуни на знак чергового протесту. Проте людям подобається саме така поведінка. Україна загалом протестна країна.

Не всякий готовий був вийти на Майдан під кийки "беркутів" і кастети "тітушок". Натомість більшість аплодує стоячи й з однаковим завзяттям Ляшку з вилами, Луценку з дроном, активістам "Свободи", які пиляють паркан біля Верховної Ради, гранатам у поліцейський кордон та депутатам, які жбурляють димові шашки, намагаючись зірвати сумнозвісні "харківські угоди". За шість останніх років можна багато чого такого згадати. І давайте домовимось: гидко — не битися в парламенті, а підмінювати поняття й позбавляти реальне протестне дійство його первісного значення.

Чи можна кидати димові шашки в парламенті? Треба не полінуватися і глянути Регламент. Проте варто чітко усвідомити: в той момент, 27 квітня 2010 року, депутати від демократичної опозиції намагалися в такий, без лапок, радикальний спосіб завадити ратифікації документу, котрий інакше, як державна зрада, трактуватися не може. Або — дійство, датоване 18 листопада 2011 року, коли опозиційні режиму "регіоналів" політики демонтували паркан біля будівлі Верховної Ради, відповідальність за встановлення якого не взяла на себе жодна організація, починаючи від комунальників. В обох згаданих випадках маємо явний зразок порушення, з яким намагалися боротися непарламентськими методами й з різним результатом.

Якщо шановний Ігор Луценко хоче протидіяти "кнопкодавству" за допомогою безпілотного літального апарату, він щонайменше мусить спершу проголосувати за щось потрібне країні сам. Потім — керувати дроном, дисциплінуючи колег. Або — заведемо ситуацію ще далі! — однією рукою депутат тисне на кнопку, іншою — керує квадрокоптером.

Але борець із продажними олігархічними кланами в парламенті забуває про одну дуже важливу для України річ. Кидати виклик порочним практикам не персонального голосування варто тоді, коли в сесійній залі зібралося достатньо депутатів для ухвалення або не ухвалення рішень, так чи інакше важливих для країни, за яку Ігор Луценко, Олег Ляшко та Юлія Тимошенко нібито стоять горою. І долучаються до них молодші колеги з новостворених демократичних прозахідних політсил на кшталт "ДемАльянсу". Всі згадані та неназвані особи об'єднані не в одну партію, але єдиним бажанням провести перевибори до парламенту.

Можна по-різному оцінювати останні заяви Надії Савченко, колеги Ігоря Луценка по фракції. Тільки вона проти передчасних виборів, емоційно заявляючи: "Якщо прийде якась інша фракція, збере нову більшість, знову розвалиться, і пішло-поїхало". У перекладі це означає наступне. Навіть Савченко не дасть гарантії, що в разі перемоги її політичної сили, давно вже визначеної як популістську й таку, котра скочується в "лівацтво", депутати з нової більшості сумлінно ходитимуть на роботу й прийматимуть потрібні для України закони.

Але звертатися до люмпенізованого, традиційно просякнутого "лівизною" електорату, вони все одно не припинять. Адже в основі "лівої" ідеї — дієслово "дай", а не "працюй". У тому, щоб сумлінно працювати й змушувати до цього своїх колег, є щось буржуазне. А буржуазія — головний ворог тих, хто аплодує не ухваленим законам, а запущеним без жодного смислу, на голому "лівацькому" протесті дронам.