"Киборги": пища для размышлений и легкая пропаганда

Киевский допремьерный показ фильма "Киборги" собрал полный зал, зрители сидели даже в проходах на ступеньках.

В основе ленты – реальные события в донецком аэропорту серой осенью 2014 года, когда взлетной полосы еще не успел коснуться первый снег. На экране актеры проживают десять из 242-х дней героической защиты донецкого аэропорта.

В главных ролях – украинские актеры: Александр Пискунов, Макар Тихомиров, известные по словацко-украинской работе "Межа", Виктор Жданов – актер Донецкого музыкально-драматического театра и актер столичного театра на Подоле - Вячеслав Довженко.

"Капец, какие вы крутые. Вы – не люди. Вы, наверное, - киборги", - этими словами фактически начинается история героев фильма, рассказанная Ахтемом Сеитаблаевым.

Новобранцы спешат сменить бойцов в одной из самых горячих точек Украины 2014 года – Донецком аэропорту. Из колонны в несколько машин до здания нового терминала под обстрелами добираются лишь четверо людей: Мажор, Суббота, Старый, Марс.

"Тут у нас студио: кухня, параша. А там – ресторан "Три сепара", - проводит "экскурсию" новичкам боец с позывным Гид. Его роль отдана актеру театра "Дах" Роману Ясиновскому. Гид – старожил, побывал в плену террористов, сбежал и пошел воевать в ДАП. Он много шутит и тут же переходит к более чем серьезным вещам.

Зал то смеется, то плачет, то раздаются единичные аплодисменты. Примерно через первые полчаса просмотра меж рядами повеяло запахом валокордина.

Авторская группа раскрывает на экране каждый персонаж отдельно.

Боец с позывным Марс приехал на войну, потому что месяц назад там убили его друга. Этот факт становится главной его мотивацией, а главным вопросом остается: что чувствует человек, когда убивает? А вскоре уже Марс нуждается в сердечных лекарствах – у него приступ. Впервые в жизни.

"Я помню Вас на Грушевского. Играли на трубе", - говорит медик с позывным Псих бойцу с позывным Мажор. Тот - музыкант, из благополучной семьи, мог бы быть у моря, но выбрал войну, никому из родных так и не сказав. "Сегодня шторм. Не купался", - отправляет смс домой.

Еще один главный герой - Старый – мужик из Миргорода. Его сын тоже пошел добровольцем на войну. А его мобилизовали. Это он говорит в начале картины спокойно, но так проникновенно: "Когда вижу, какое все несчастное, так обидно становится, что ж нам жизни не дают – то власть, то соседнее государство. Когда я представлю себе, что граница с Россией может быть под Полтавой, то у меня сразу такое чувство, что инсульт схватит. Слышать не могу этой лжи о братских народах, когда один диктует, что делать другому, когда дети воюют, когда мой сын… Я должен быть тут".

Суббота – русскоговорящий кадровый военный. В начале фильма – человек с недостаточной мотивацией. Это ему командир Серпень, "националист" из Львовской области, говорит: "На этой войне надо думать, любить, чувствовать несправедливость", здесь мало просто дать присягу.

В то же время инициаторы фильма не стремятся проводить параллели с реальными бойцами. Многие – скорее собирательные образы, которые мыслят и чувствуют в одном эмоциональном поле. У каждого своя причина пойти на войну, но такие же причины у тысяч наших соотечественников.

Реальным в фильме оказывается образ медика. Псих - это Герой Украины Игорь Зинич, медик 80 аэромобильной бригады. Он погиб в аэропорту 20 января 2015 года. Его придавило бетонной плитой во время подрыва здания ДАПа террористами. Хотя и Псих в "Киборгах" - образ не совсем конкретный, так же как он действовали десятки медиков на передовой – ценой собственного здоровья и даже жизни спасали других.

Вот и получается: главные герои фильма – люди, те, которые живут рядом с нами. Кто-то в Миргороде, кто-то – Червонограде, кто-то – в Рокитном.

В фильме бесчисленное множество разговоров по душам. О доме, смысле жизни, планах на будущее.

Порой кажется, что в эти диалоги авторы фильма хотели сконцентрировать все сомнения и споры, которые порождает эта война на экранах телевизоров, в социальных сетях. Молодые укоряют старших в нежелание отходить от советского, вспоминают потерянные 23 года независимости, старшие - сомнения в действиях командования, эффективности перемирия и Минские соглашения.

"То, что мы в фильме поднимаем болезненные вопросы – справедливы они или неуместны – мы не даем ответы. Но эти вопросы задавали друг другу и бойцы", - поясняет Ахтем Сейтаблаев.

Разговаривают в фильме и с убежденными сепаратистами, и с кадровыми российскими военными. К слову, образы последних чем-то похожи на немцев во время Второй мировой войны – высокие, стройные, с тонкими чертами лица, умные и хитрые. Победа над такими – особая честь.

"Разговоры в аэропорту были совершенно разные, потому что люди там были совершенно разные – и кандидаты наук, и главные инженеры, и сантехники, и библиотекари, - поясняет Сейтаблаев. - Нашим фильмом мы хотели рассказать, как важно слышать друг друга, пытаться достучатся друг до друга, потому что продолжительное время нам не давали такой возможности, поселяя страх: на юге какие-то крымские татары, которые хотят отпилить Крым и уйти в Турцию, на востоке – сплошные маргиналы, на западе - априори сепаратисты. Когда мы боимся, не думаем, что у нас плохие дороги, нет верховенства права, достойной старости для наших стариков... И только когда перестанем бояться, научимся слышать друг друга, поймем, что страна – это каждый из нас, тогда будем что-то менять".

Съемки большинства сцен в терминале проходили в павильоне под Киевом - в селе Крюковщина. Там было поставлено много каскадерских сцен и сцен, связанных с пиротехникой.

Были у авторов авторитетные советчики – реальные киборги. Режиссер говорит, что иногда бытовые вещи говорят о войне, о состоянии бойцов больше, чем подробные боевые действия.

Один из таких консультантов - заместитель командира 5-й роты 93-й бригады Кирилл Недря, позывной Доцент. "Мы говорили о каких-то точечных моментах: как перемещаться, обращаться с оружием, - говорит он. – Но ключевое – этот фильм не о технической стороне войны, а о человеке, его психологии". Поэтому, возможно, в ленте и нет большого числа сцен как в "Спасение рядового Райана".

Те же, что мы видим на экране были сняты на взлетной полосе в Черниговской области. Технику предоставляло Министерство обороны Украины.

Фильм – художественное отображение реальных героических событий и одновременно легкая пропаганда – отличный ответ противнику. Но эту мысль авторы не навязывают. Порой даже кажется, что "Киборги" - это пища для размышления. Например, из уст Психа звучит запоминающаяся фраза о том, что те и другие уверены, что Бог на их стороне. "Только Бога я тут не вижу", - тут же замечает он. А после читает "Отче Наш", сидя в позе лотоса.

Фильм "Киборги" выходит в широкий прокат 7 декабря. Организаторы напоминают: каждые 5 гривен с билета через фонд "Вернись живым" будут переданы семьям погибших защитников аэропорта.

Татьяна Катриченко