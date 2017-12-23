Итоги недели. "Позор" России, шпионские игры и сдувшийся Саакашвили

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

23 декабря 2017, 15:10

Главными событиями недели стали задержание сотрудника Кабмина по обвинению в сотрудничестве с ФСБ и решение Стокгольмского арбитража.

Ежова задержали по обвинению в шпионаже

Конец года на востоке Украины ознаменовался активизацией боевиков и попыткой шантажа со стороны России. Владимир Гройсман неудержимо излучал уверенность в успешной работе на посту премьера. Генеральная Ассамблея ООН вновь признала Крым украинским и назвала Россию оккупантом. Стокгольмский арбитраж обнародовал важное для Украины решение. После всплеска активности Михеил Саакашвили заметно присмирел.

Россия продолжает искать возможности повлиять на ситуацию на Донбассе. На этот раз Кремль инициировал показательную эскалацию боевых действий – сепаратисты несколько раз использовали "Грады" для обстрела населенных пунктов и позиций украинских военных. Заодно Россия демонстративно вывела своих офицеров и генералов из Совместного центра координации и контроля – созданного в сентябре 2014 года органа, занимавшегося вопросами прекращения огня в ежедневном режиме. Деятельность СЦКК Россия использовала для шпионской деятельности, закамуфлированной под миротворчество. Бегство российских военных из СЦКК Курт Волкер назвал "позором", его осудили в Берлине и Париже.

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Если продолжать тему шпионов, то задержание сотрудника аппарата правительства Станислава Ежова по обвинению в сотрудничестве с ФСБ выглядит не только логичным (противостояние с РФ продолжается), но и "подарочным" - он был задержан в день 100-летия создания ВЧК. Правда, на следующий день СБУ с аналогичными обвинениями задержала своего сотрудника-подполковника, видимо, дабы соблюсти баланс.

Владимир Гройсман не только заверил, что переводчик Ежов не имел доступа к государственной тайне, но и пообещал продолжить работу над повышением благосостояния украинцев. Владимир Борисович разглядел работающую и абсолютно здоровую коалицию, назвал драйверы экономического роста и заверил, что не держится за должности. Правда, его все чаще включают в президентские рейтинги, пусть с небольшими, но радующими самолюбие результатами. Кстати, под конец года в президентских рейтингах от КМИС и группы "Рейтинг" на первое место вышла Юлия Тимошенко.

Интересно будет посмотреть, как повлияет на популярность Тимошенко решение Стокгольмского арбитража, отменившего для Украины заложенный газовым контрактом 2009 года принцип "бери или плати" и в 10 раз сократившего контрактный объем закупок газа. Напомню, что в январе 2009-го премьеры Путин и Тимошенко освящали присутствием подписание контракта, крайне невыгодного для украинской экономики. Отмечу, что наша страна стала, наверное, последним из нетто-импортеров российского газа, сумевшей пересмотреть условия кабального для себя контракта. Что до Тимошенко, то вряд ли политику, передергивающему факты с доказанной интенсивностью в 91%, стоит опасаться быстрого изменения отношения граждан.

Подарок к 100-летию дипломатической службы сделали себе украинские дипломаты: Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за резолюцию о правах человека в Крыму, где Россия названа оккупантом, а ее действия на полуострове подвергнуты мировым сообществом  жесткой критике. Звучат критические голоса и в адрес МИД по причине уменьшения количества симпатиков Украины по сравнению с 2014 годом. Но не стоит забывать о двух вещах: Россия активно противодействует подобным решениям, даже не имеющим механизмов имплементации, а по вопросам прав человека некоторые государства всегда голосуют стандартно. Ситуация в ГА, к примеру, заставила украинскую делегацию не принимать участия в голосовании за резолюцию по Иерусалиму.

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Михеил Саакашвили после неудачной попытки его сторонников захватить Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец) резко снизил обороты протестной активности. Лидер "Руха новых сил" отказался от проведения массовых акций в новогодние и рождественские праздники (он все же достаточно долго прожил в Украине, чтобы понимать бесперспективность затеи). Саакашвили получил визу Нидерландов, где проживает его супруга, заявив, что имеет приглашения на работу в США и предложения о гражданстве от политических лидеров ряда государств ЕС.

Евгений Магда

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Донбасс Евгений Магда Гройсман Саакашвили Тимошенко
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