Из-за нежелания пересмотреть свою историю Украине грозят печальные последствия

Итак, на сегодняшний день уже две страны ЕС заявили, что " сделают все , что бы не пустить Украину в Европу", - Венгрия и Польша. Венгрия - в ответ на нарушение прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье, а Польша - в ответ на прославление ОУН-УПА, формирования культа С. Бандеры и т.д.

Причем обе страны перешли от слов к делу. Венгрия стала блокировать участие Украины в комиссиях НАТО - Украина, а Польша вообще ввела уголовную ответственность за отрицание факта геноцида воинами УПА поляков, за прославление бандеровской идеологии и т.п.

Что происходит? В чем причины того, что Украина оказалась в столь неприятном положении? А что произойдет, если еще какая нибудь страна ЕС или европейская организация поддержит Венгрию и Польшу? Будет очень скверно.

Причины столь тревожной ситуации, в которой оказалась Украина, заключаются в несоответствии " образа будущего Украины" и "образа ее прошлого".

То , как любая страна рассматривает и трактует свое прошлое, полностью определяется тем, как страна видит свое будущее. И никак не наоборот! Например, если украинское общество видело бы свое будущее в союзе с Россией, то вся история Украины была написана как многовековой и братский союз русских и украинцев, совместные победы и т.д.

После Евромайдана Украина заявила, что видит свое будущее в Европейском Союзе и не желает ничего общего иметь с совместной историей с Россией. Сказано -сделано. Закипела работа, прошлое стало быстро переделываться под новое видение будущего: посносили памятники, переименовали улицы, оказались под колонизацией России, осудили Булгакова и Высоцкого, запустили новые мифы о европейском народе и т.д.

Но работа не была доведена до конца: завис кусок истории, который уже пару лет педалирует Польша. История ОУН-УПА неоднозначная и есть в ней мрачные стороны, которые в сегодняшней Европе воспринимаются негативно. С этим надо что то делать, надо честно пролить свет на эти темные стороны, что бы новое видение прошлого соответствовало новому европейскому образу будущей Украины. Надо не отмахиваться, а надо начинать делать свою работу или не дергаться в направлении Европы.

Это и называется принципом соответствия образа прошлого образу будущего . Прошлое всегда подстраивается под видение будущего. И каждый раз, когда меняется образ будущего, меняется и прошлое. Когда ФРГ приняла свою новую доктрину будущего, ей пришлось радикально пересмотреть свое отношение в прошлому. И десятки других европейских стран пересматривали свое отношение к прошлому. История -это не наука, история -это политика!

Если украинские власти будут упираться , называть, как Порошенко, действия Польши, " категорически неприемлемыми", обвинять ее, как некоторые, в "имперскости", то Украина окажется в длительном конфликте несоответствия вышеуказанного принципа с очень печальными последствиями.

Когда украинские власти пытаются заставить этнических венгров обучаться на украинском языке, это также означает, что мы не готовы принять европейскую версию истории, а хотим войти в Европу со своим видением прошлого.

Тогда все это будет означать , что украинская власть и украинское общество просто на словах провозгласили что они видят будущее Украины в ЕС, но , по сути, не понимают ЧТО это такое, не пропустили ЭТО через свой ум и сердце и в своей реальной практике не готовы ничего менять в своем мировозрении, ради этого нового будущего. Тогда все это будет означать, что Украина совсем не превращается в европейскую, она просто стала руссофобской. А это , как говорят в Одессе , две разные вещи.

Андрей Головачев, политический эксперт