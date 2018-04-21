Воровством нас не удивить, или Почему Порошенко не уйдет в отставку

Плёнки Онищенко - подлинные. Так же, как и плёнки Мельниченко. Сомневаться в этом нет никакого смысла - разве мы и без плёнок не знаем, что наши правители воруют, присваивают сотни миллионов бюджетных денег, используют ворованные деньги для окучивания электората на выборах, топят друг дружку в компромате, отодвигая от корыта, и договариваются с заклятыми врагами, чтобы ещё больше воровать?..

Мы это знаем, мы это всегда знали. Поэтому не будет никакого онищенко-гейта, не уйдёт Порошенко в отставку, и может быть даже выиграет очередные выборы. Не будет ничего, потому что воровством нас не удивить. Страна такая.

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