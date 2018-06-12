Итоги переговоров нормандской четверки: чего ждать от Путина

Переговоры Нормандской четверки в Берлине являются общим отражением усталости участников. Первая за 16 месяцев встреча (РФ до этого последовательно срывала все попытки переговоров на уровне министров иностранных дел, только в этом году это произошло в Мюнхене и Париже), которую ожидали с нетерпением, так и не принесла никаких сенсаций.

По сути, стороны остаются при своих. Украина, Германия и Франция настроены на полноценную миротворческую операцию на Донбассе под эгидой ООН, Россия согласна на карликовую миссию, которая сводится к функциям бодигардов в отношении международных наблюдателей.

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Формула Штайнмайера лелеется и продвигается россиянами, но уже новый министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас уже, похоже, поостыл в отношении её. Надежд на большой скорый прорыв нет, и потому можно рассчитывать только на локальные подвижки. Вроде долго муссируемой замены главного донецкого сепаратиста Александра Захарченко - Владислав Сурков отодвинут от управления процессами, а 14 июня стартует Мундиаль в России. На фоне чемпионата замена давно опостылевшего Москве вождя ДНР пройдёт максимально незаметно и потому кажется вполне логичной.

Кроме того, Владимир Путин может повторить прецедент перед сочинской олимпиадой 2014 года, когда решил показать жест "доброй воли" и освободить Михаила Ходорковского. Авторитарные вожди вообще любят театральщину и потому кремлевский властитель может пойти на неожиданный обмен кого-то из топ украинских заложников (Олега Сенцова или Романа Сущенко). Так что Кирилл Вышинский тут может очень даже пригодиться.

Тарас Березовец, политтехнолог