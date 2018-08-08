У Порошенко пояснили идею прекратить автобусное сообщение с Россией

Изет Гданов

Первый зампостпреда президента Украины Петра Порошенко в Крыму Изет Гданов пояснил свою идею прекратить автобусное сообщение с Россией.

"Это дополнительное давление на агрессора и изоляция неадекватного соседа, который не уважает законные границы государств. Такие шаги должен делать весь цивилизованный мир, чтобы Россия чувствовала последствия своего международного бандитизма", - цитирует "Апостроф" Гданова.

Гданов заявил, что Украине необходимо прекратить автобусное сообщение с Россией.

"Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение министерства инфраструктуры. Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения", - написал Гданов в Facebook.

Накануне глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Киев рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.