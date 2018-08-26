"Киев мог быть захвачен": эксперт пояснил, что спасло Украину от превращения в "Новороссию"

26 августа 2018, 05:01

По словам Славы Рабиновича, ограничительные меры в отношении РФ не могут иметь "молниеносный" эффект, но действуют постепенно.

Слава Рабинович / donpress.com

Россия не захватила Киев в рамках плана "Новороссия" благодаря американским и европейским санкциям против Москвы.

Такое мнение выразил российский блогер и финансист Слава Рабинович в интервью "Апострофу".

"Если бы санкции не работали, то, я боюсь, от Украины осталось бы меньше половины территории, а Киев мог быть захвачен российскими оккупантами. То есть санкции остановили намерения Путина о "Новороссии", - считает Рабинович.

По его словам, ограничительные меры в отношении РФ не могут иметь "молниеносный" эффект, но действуют постепенно.

"Эти санкции - как снежный ком, который в конечном итоге раздавит путинскую ОПГ. Просто это не происходит быстро. Во-первых, санкции не вводятся одномоментно все и сразу. Во-вторых, Россия - это не страна уровня Зимбабве или Ливии. Еще недавно экономика РФ была размером 2 триллиона долларов ВВП в год и занимала 6-8 места в мировом рейтинге крупнейших экономик мира. Поэтому не так просто "уложить" экономику, финансовую систему и территорию, которая является самой большой в мире страной. Но это постепенно происходит, а эффекты от санкций действуют наложенным платежом. То есть сегодня санкции ввели, а через какое-то время видим эффект", - заключил он.

Ранее сообщалось, что двое граждан России (Марина Царева и Антон Нагибин), шесть грузовых суден под российскими флагами, три российских юрлица и одна компания из Словакии попали под санкции США.

В отношении части физических и юридических лиц санкции введены из-за их деятельности в киберпространстве, в отношении других - из-за связей с КНДР, - США подозревают, что они поставляли в Северную Корею нефтепродукты.

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Слава Рабинович
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