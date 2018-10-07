Эксперт назвал три главные проблемы украинцев и объяснил, как их решить

В преддверии президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году жителей страны больше всего волнуют три проблемы - война, деньги и справедливость. Однако у украинских политиков пока нет эффективных стратегий решения этих проблем.

Такое мнение высказал предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, соучредитель платформы "Нова Країна" Валерий Пекар в своей колонке в журнале "Новое время".

"К сожалению, политикам будет очень сложно предложить решение проблемы войны, не являющееся капитуляцией, и решение проблемы денег, не являющееся экспроприацией. Мало кто решится сказать уставшему от войны и работы народу, что нужно воевать и работать. Еще сложнее со справедливостью: мало кто решится сказать, что ее придется ждать долго", - пишет Пекар.

Что касается войны на востоке страны, то, по мнению эксперта, поскольку цель агрессора - развал Украины, то "сегодня эта стратегия предполагает скорее политический путь, чем военный".

Проблема денег, по словам Пекара, "может звучать по‑разному" - это тарифы, зарплаты, цены и безработица.

"Повестка дня для страны включает вопросы экономического роста. Как его запустить? Минимальный объем экономических знаний подскажет вам, что нужны инвестиции. Это означает, что нельзя обойти вниманием бизнес-климат, защиту прав собственности (тут мы цепляем третий большой вопрос), либерализацию и дерегуляцию, приватизацию, рынок земли (да-да, не надо кривиться) и самое главное - изгнание силовиков из экономики", - считает он.

Говоря о проблеме справедливости, эксперт считает, что власти должны дать ответы на впоросы: "Как перезапустить правоохранительные органы и суды, откуда возьмутся честные, неподкупные и профессиональные прокуроры, следователи и судьи, кто их будет отбирать и учить?"

Все остальные вопросы, "включая проблему русского языка, отношение к однополым бракам и короткоствольному оружию, красивые слова о медицине и образовании, о возрождении села и промышленности, о биткоинах и блокчейне, нужны только для того, чтобы отвлечь внимание от основной повестки дня", считает он.

"Впереди еще несколько месяцев работы парламента. Поэтому пусть предъявят законопроекты, пусть сделают эти реформы прямо сейчас, и мы с радостью проголосуем за победителя в конкурсе "больше реформ еще в 2018 году". Время для того, чтобы сконцентрироваться на основной повестке дня для страны, еще есть. А тем, кто имел время для реформ осенью 2018‑го и весной 2019‑го и ничего не сделал, обещая все после выборов, поверят только неисправимые романтики", - заключил Пекар.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно Украину покидаютоколо 1 млн жителей страны.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал Климкин.