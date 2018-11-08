Волкер собирается посетить Украину

8 ноября 2018, 21:59

Визит спецпредставителя состоится в конце ноября либо начале декабря.

Волкер
Волкер сейчас перерабатывает свой график / Фото: Reuters

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер планирует посетить Украину в ближайшее время.

"Я все еще обрабатываю свой график поездки и даты для посещения Украины, а также для встречи с моим российским коллегой (Владиславом Сурковым - ред.), поэтому я еще не имею точных данных. Надеюсь, что это еще в этом месяце. Если нет, то это будет в начале декабря", - сказал спецпредставитель во время телефонной конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

В августе СМИ сообщили о заморозке формата "Волкер - Сурков" из-за того, что он себя исчерпал.

"Этот переговорный формат способствовал решению целого комплекса противоречий по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Самое главное, он позволял Москве и Вашингтону не только своевременно "сверять часы", но и понять, как видит этот конфликт и какими соображениями руководствуется каждая из сторон. Однако на сегодняшний день формат дал все, что мог, и себя исчерпал", - сообщил источник агентства "Интерфакс".

Сам Волкер позже заявил, что встреча до сих пор не может состояться, так как Москва не направила никаких предложений по миротворцам ООН на Донбассе.

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Украина США визит спецпредставитель Курт Волкер
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