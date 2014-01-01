В Киеве прошел факельный марш в честь дня рождения Бандеры: опубликованы фото и видео

В Киеве 1 января, прошел факельный марш, посвященный 105-й годовщине лидера ОУН Степана Бандеры.

В марше приняли участие лидеры ВО "Свобода" Олег Тягнибок, Андрей Мохник и Мирошниченко. По предварительным данным, на шествии около 10 тысяч человек, в основном молодые люди, сообщают Вести.

Из-за акций на Майдане Независимости традиционный маршрут шествия пришлось изменить. Колонны пошли к Михайловской площади, потом к университету Тараса Шевченко и спустились на Крещатик, где провели митинг у стен КГГА.

Участники шествия скандируют лозунги в память Бандеры и Шухевича, требуют признания воинов УПА воюющей стороной во Второй мировой войне. Кроме того, выкрикиваются традиционные сегодня "Ганьба!" и "Банду геть!".

Среди участников марша много девушек. Во главе колонны, помимо женщины с портретом Бандеры идут священники и даже дети: два мальчика лет десяти шествуют с зажженными факелами.

Порядок и стройность колонн обеспечивают специальные ответственные люди. Сотрудников милиции практически не видно.

Во время прохождения колонны мимо памятника Т.Шевченко напротив Красного корпуса Университета, показались несколько автобусов с сотрудниками милиции. Часть митингующих попыталась остановить их, но руководители шествия приказали не оказывать никакого сопротивления. Милиционеры также не проявили никаких признаков агрессии. Автобусы сдали назад и остановились на месте, а колонна прошествовала дальше по направлению к Майдану.

Как ранее писал "Главред", митинги посвященные 105-й годовщине со дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры прошли во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Хмельницком.

Фото:facebook/oleksandr.aronets, видео: ЛІГАБізнесІнформ