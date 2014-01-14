В ГАИ объяснили, за что забирают права у активистов Автомайдана

ГАИ временно лишает прав активистов Автомайдана и направляет их дела в суд за массовое нарушение, совершенное во время автопробега к "Межигорью" 29 декабря прошлого года.

Об этом заявил заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины Владимир Резников в интервью "Радио Свобода". Он заверил, что водители во время заезда массово не останавливались по требованию инспекторов.

"29 декабря прошлого года водители транспортных средств не выполнили требования об остановке транспортного средства. Насколько я знаю, таких рапортов было написано более 200. Их много именно потому, что это было массовое в данном случае нарушение правил дорожного движения, и по каждому водителю составлен отдельный рапорт", - отметил Резников.

По словам замначальника ГАИ, Госавтоинспекция приглашает указанных в рапортах нарушителей в свое управление для выяснения обстоятельств происшествия, а, остановив на дорогах этих водителей, вправе изъять у них права.

"Если составляется протокол об административном правонарушении, за которое предусмотрено лишение права управления (транспортным средством - ред.), сотрудник милиции высказывает требование передать водительское удостоверение. Указанное удостоверение водителя вместе с протоколом о правонарушении передается в суд для принятия решения. Подчеркиваю, принимать решения имеет право исключительно суд", - также заверил Резников.

"Никакого умышленного или какого-то отдельного списка, у каких водителей нужно отбирать права, не существует. Речь идет исключительно о случаях правонарушений, зафиксированных сотрудниками милиции в установленном законом порядке", - также отметил он.

Кроме того, по словам Резникова, сотрудники ГАИ не получали задания снимать на камеры новый автопробег в "Межигорье" 12 января. В свою очередь, активисты Автомайдана после акции 12 января заявляли, что ГАИ полностью отсняло весь автопробег, чтобы продолжить давление.



"Ни один сотрудник ДПС не получал указания фиксировать такие действия. Если правонарушение не происходит, то никто не ставил задачу ДПС фиксировать передвижения транспортных средств во время этих событий. Впрочем, снимать сотруднику милиции в данном случае не запрещено. Но надо еще установить, о каких приборах идет речь. Я могу предположить, что это были приборы "Трукам" для фиксации скорости", - сказал он.



Также заместитель начальника ГАИ отрицает, что работники спецотряда ДПС осуществляют наблюдение за одним из лидеров Автомайдана Сергеем Кобой, отметив, что такие действия его подчиненных были бы незаконными.

Отметим, что сам Коба заявлял, что правоохранители пытались забрать у него машину.

Кроме того, по словам Кобы, ГАИ изъяла водительские удостоверения уже у более, чем ста участников автопробега 29 декабря.

"На сегодня уже более 100 случаев, когда отобрали права. Это преимущественно женщины и пенсионеры. Уже после автопробега через несколько дней их останавливали гаишники под надуманным предлогом, просили документы. Забирали, таким образом, права и говорили: на вас был составлен рапорт, что вы не остановились, когда на "Межигорье" ехали. И, таким образом, просто нагло забирают права", - сказал один из лидеров Автомайдана.

Отметим также, что участники автопробега 29 декабря заявляли, что на пути к Межигорью их никто не останавливал. Больше читайте в статье "Главреда": Как и зачем гаишники ходят к участникам Автомайдана: рассказ очевидца.