Пономарев признал, что в Славянске орудует вооруженная банда грабителей

Самозваный мэр захваченного сепаратистами Славянска Донецкой области Вячеслав Пономарев сообщил, что в городе орудует банда преступников.

По его словам, группа из шести человек, в возрасте от 17 до 20 лет, орудует в городе, занимаясь грабежам и избиением мирных граждан, сообщает Slavgorod.com.ua.

Сепаратист рассказал, что банда пока никого не убила, но они уже стреляли и вытаскивали людей из машин.

"Найдем, поймаем, не вопрос, просто сейчас немного другие задачи стоят. Если встретим где-то, просто расстреляем", - заявил мэр-самозванец.

Также стало известно, что 24 апреля из Славянска в травматологическое отделение больницы Донецка в карете "скорой помощи" была доставлена 35-летняя женщина с огнестрельным ранением в грудную клетку. По предварительной информации, она получила ранение в своем доме по ул. Володарского, сообщает Славгород.

Главврач больницы им. Ленина Владимир Степанов рассказал, что женщина получила сквозное ранение в грудную клетку. Пуля пробила молочную железу и застряла в верхней челюсти. Женщину доставили в Донецк, где ее прооперируют хирурги, специализирующиеся на челюстно-лицевых операциях.

Ранее "Главред" сообщал, что боевики Пономарева нападают на дома ромов, избивают и грабят людей.

видео: youtube.com