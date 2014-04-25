Силовики заблокировали все въезды в захваченый террористами Славянск

В Славянске Национальная гвардия Украины заблокировала все въезды, где сепаратисты захватили административные здания.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД со ссылкой на командующего Нацгвардией Степана Полторака, который сейчас находится в Донецкой области.

По его словам, блокирование города проводится в рамках второго этапа антитеррористической операции.

"Чтобы не дать террористам возможности получить подкрепление, руководством государства было принято решение полностью заблокировать город Славянск", - подчеркнул командующий.

Также, по его словам, деблокировано с. Черкасское, что на севере Славянска.

Напомним, и.о. главы Администрации Президента Сергей Пашинский ранее заявил, что Славянск будет полностью заблокирован. В то же время, город штурмовать не будут, чтобы избежать жертв среди мирного населения.