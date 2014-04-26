Боевики на Донбассе готовят провокации под видом милиции - СМИ

Сепаратисты готовят в Донецкой области ряд провокационных вооруженных кампаний под видом милиции, служащих Внутренних войск и Национальной гвардии, что может привести к эскалации конфликта на востоке Украины и введению на территорию страны российских войск.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет ОстроВ.

В частности, известно, что на руках у сепаратистов "имеется автоматическое и огнестрельное оружие, форменная одежда различной комплектации и автотранспорт с синими спецномерами".

"Все это может быть использовано против народа под видом действий сотрудников милиции, служащих Внутренних войск и Национальной гвардии", - сказал собеседник.

Напомним, Руководитель "правительства" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин пообещал прислать подкрепление боевикам, которые орудуют в Славянске Донецкой обаласти.