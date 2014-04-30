Под Кабмином провокаторы подрались с Нацгвардией, опубликованы фото и видео

В среду, 30 апреля, в Киеве возле здания Кабмина произошла провокация - возникла драка между неизвестными молодыми людьми, которые пришли в нетрезвом состоянии, и бойцами Нацгвардии. В драке оказались замешаны и бойцы 4-й казачьей сотни Майдана.

Об этом сообщает Громадське.tv.

Активисты самообороны называют себя "казацкой сотней" и уверяют, что пришли поддержать студентов, которые общались с министром образования Сергеем Квитом. Пока министр не выходил к студентам, сотники пытались штурмовать здание. Поэтому возникла драка с Нацгвардией.

На первом этаже Кабмина выбиты стекла. Самообороновцы не пускают журналистов на территорию и говорят, что окна разбили не они, а т.н. самозваные "черные сотники" - провокаторы, которые устроили "проплаченную" акцию.

Ранее "Главред" сообщал, что 14 апреля активисты Майдана жгли шины под Радой и требовали отставки Авакова. В СНБО эту акцию назвали провокацией.

Видео: hromadske.tv