Под Кабмином провокаторы подрались с Нацгвардией, опубликованы фото и видео

Казаки говорит, что пришли поддержать студентов.
Об этом сообщает Громадське.tv.
Активисты самообороны называют себя "казацкой сотней" и уверяют, что пришли поддержать студентов, которые общались с министром образования Сергеем Квитом. Пока министр не выходил к студентам, сотники пытались штурмовать здание. Поэтому возникла драка с Нацгвардией.
На первом этаже Кабмина выбиты стекла. Самообороновцы не пускают журналистов на территорию и говорят, что окна разбили не они, а т.н. самозваные "черные сотники" - провокаторы, которые устроили "проплаченную" акцию.
Ранее "Главред" сообщал, что 14 апреля активисты Майдана жгли шины под Радой и требовали отставки Авакова. В СНБО эту акцию назвали провокацией.
Видео: hromadske.tv