Путин о президентских выборах в Украине: движение в правильном направлении

Президентские выборы в Украине — движение в правильном направлении, но граждане страны должны заранее знать, какова будет конституционная реформа.

Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи со своим швейцарским коллегой, действующим председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтером по ситуации в Украине, пишет РИА Новости.

"Хочу подчеркнуть, что намеченные в Киеве президентские выборы — само по себе движение в правильном направлении, но они ничего не решат, если все граждане Украины не будут понимать, как будут гарантированы их права после проведения этих выборов", — сказал Путин.

Напомним, Путин призвал перенести так называемый "референдум" о независимости в Донецкой и Луганской областях, назначенный сепаратистами на 11 мая.