В ОБСЕ призвали сепаратистов отменить "референдумы": это абсурд и издевательство

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Ранко Кривокапич призвал сепаратистов в Донецкой и Луганской областях отменить так называемые "референдумы о независимости", запланированные на 11 мая.

Об этом говорится в заявлении ПА ОБСЕ, пишет "Украинская правда".



"Идея о том, что свободное и справедливое голосование может состояться на этих так называемых референдумах, абсурдная", - в частности, говорится в заявлении.

Кривокапич настаивает, что эти "референдумы" полностью нелегитимны в глазах международного сообщества. Кроме того, он подчеркнул, что они будут проходить "на фоне атмосферы страха, насилия и беззакония, что удержит многих от посещения избирательных участков".



"Я призываю фактические власти в Донецкой и Луганской областях отменить эти издевательские голосования. Все в Украине должны вместо этого сосредоточиться на том, чтобы их голоса были услышаны 25 мая, когда страна будет выбирать нового президента", - сказал Кривокапич.

Напомним, пророссийские экстремисты в Донецкой и Луганской областях намерены провести незаконные референдумы 11 мая.

Уже зафиксированы многочисленные нарушения, в частности, под Славянском задержаны вооруженные боевики со 100 тысячами уже заполненных бюллетеней с отметками напротив графы "за" независимость так называемой "Донецкой народной республики".