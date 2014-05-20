МВД о похитителях Луценко и Вербицкого: трое в СИЗО, еще восемь бежали в Россию

Замначальника Департамента уголовного розыска МВД Павел Амвроськин рассказал, что 8 подозреваемых в похищении и пытках активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, находятся в России.

Об этом он заявил на заседании комиссии Верховной Рады по расследованию убийств протестующих на Майдане, сообщает Ukranews.com.

Он отметил, что всего в группу, которая похищала и пытала активистов Евромайдана входили 11 человек. Трое из них задержаны и находятся в СИЗО, а остальные 8 объявлены в международный розыск.

"Практически все 8 сейчас за пределами государствами. Они в России", - сообщил Амвроськин.

Ранее "Главред" сообщал, что неизвестные похитили Вербицкого и Луценко 21 января в одной из больниц Киева. Их вывезли за город, пытали и допрашивали, а затем по одному бросили в лесу на морозе. Луценко с перебитой ногой удалось доползти до того места, где ему смогли оказать помощь, Вербицкий погиб. Его тело обнаружили в Бориспольском районе под Киевом.