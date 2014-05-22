Число погибших в бою под Волновахой достигло 16 человек

Число жертв нападения террористов на украинских силовиков под Волновахой в Донецкой области увеличилось до 16 человек.

Такие данные обнародовал департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

"В утреннем бою под Волновахой погибли 16 человек. Кроме того, в медицинских учреждениях области находятся 32 человека, которые получили ранения в ходе сегодняшнего утреннего нападения на военнослужащих Вооруженных сил Украины в Волновахском районе. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести, а также в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении на сайте ОГА.

Напомним, ранее и.о. президента Александр Турчинов сообщил о 13 погибших украинских военных, бойцы "Донбасса" на месте событий имеют информацию о 14 погибших. В местном отделе здравоохранения заявили о 31 раненом. Их доставили в медицинские учреждения, но не сообщается - это все силовики АТО, или среди них есть и террористы.

Также стали известны имена шестерых погибших под Волновахой. Все они родом с Волыни и в мирное время служили в 51-й моторизированной бригаде во Владимире-Волынском.

видео: ТСН.