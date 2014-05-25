Выборы президента: Добкин не ждет "достойного результата" Партии регионов

Кандидат в президенты Украины от Партии регионов Михаил Добкин проголосовал на внеочередных выборах главы государства в Харькове.

По его словам, он не рассчитывает на высокий результат Партии регионов, поскольку в Луганской и Донецкой областях явка будет крайне низкой, а Крым не голосует вообще, пишет Интерфакс-Украина.

"Сложно оценивать шансы, если базовые области для Партии регионов не голосуют... Говорить о достойном результате для Партии регионов на этих выборах не приходится, но мы свой вклад в спокойствие и в развитие вносим", - сказал Добкин.

Отвечая на вопросы, Добкин сказал, что голосовал за мир и спокойствие в стране.

"По информации, которую получает наш штаб из Донецкой и Луганской областей, выборы там проходят крайне напряженно, несмотря на то, что много людей изъявляют желание проголосовать. Надеюсь, что это будут первые и последние подобные выборы в нашей стране, и такого больше не будет повторяться, что будет мир и спокойствие", - сказал он.

Политик пообещал признать результаты выборов, если не будет нарушений.

Напомним, 25 мая, в Украине проходят внеочередные выборы президента. По данным ЦИКа, явка на 11.00 составила 17%. Активнее всего голосовали на Киевщине - 22,49%, хуже всего в Донецкой - только 5,48%.

видео: 112.ua