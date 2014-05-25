Кандидаты об экзит-полах: Ляшко думал, что победит, Гриценко готов помогать Порошенко

Кандидат в президенты Украины Олег Ляшко, который по данным экзит-полов занял третье место, заявил: думал, что выиграет эти президентские выборы и ждал лучших результатов опроса. В тоже время занявший четвертое место кандидат в президенты Анатолий Гриценко сообщил, что он готов к сотрудничеству с новым президентом.

Об этом кандидаты в президенты заявил в эфире телеканала "1+1", пишет ТСН.

"Сейчас нужны радикальные действия, меня интересует, чтобы Украина была целостная", - заявил Ляшко.

В то же время он подчеркнул, что задачей номер один для президента сейчас - "выгнать врага из страны".

Политик отметил, что террористов, которые сейчас действуют на востоке Украины, нужно "беспощадно уничтожать", а на Донбассе объявить чрезвычайное положение.

"Нельзя останавливать АТО, там может начаться война, пока ее нет, но может начаться. Именно этого и добивается Россия", - подчеркнул он.

В то же время Анатолий Гриценко сообщил, что он готов к сотрудничеству с новым президентом.

"С Порошенко я еще не общался, только отправил поздравительную SMS. Как гражданин, как профессионал, если будет нужна моя помощь, Петр Порошенко может на меня рассчитывать", - заявил Гриценко.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее стали известны результаты трех экзит-полов. Как сообщал "Главред", по результатам телевизионного экзит-пола, Петр Порошенко набрал 57,3 %. Согласно результатам Национального экзит-пола, Порошенко набрал 55,9 % голосов.

Обратим внимание, что такие результаты позволяют Порошенко победить уже в первом туре.