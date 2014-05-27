Наемники из батальона "Восток" признались, что они "кадыровцы", опубликовано видео

Получила еще одно подтверждение версия о том, что на Донбассе в составе войск террористов воюют чеченские наемники. Они признались на видео, что являются "добровольцами из Российской Федерации, кадыровцами".

Об этом сами чеченцы из батальона "Восток" рассказали в комментарии телеканалу CNN, сообщает городское издание 62.ua.

По мнению российского оппозиционера Бориса Немцова убежден, что чеченские боевики отправлены в Донецк с ведома президента России Владимира Путина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, где также разместил репортаж CNN, в котором вооруженные боевики в Донецке признаются, что являются "кадыровцами".

"В Донецке - кадыровцы. Они об этом сами признаются в репортаже CNN. Отправлены Кадыровым с ведома Путина. Скоро Кадыров без ведома Путина их пришлет в Москву, если "нацлидер" будет плохо себя вести и откажется платить Кадырову дань 2 млрд долл. в год", - написал Немцов.

Также стало известно, что после спецоперации силовиков в Донецке в больницы попали восемь россиян, в том числе жители Грозного и Москвы. Об этом рассказал мэр Донецка Александр Лукьянченко, - сообщает "ОстроВ".

По его словам, в результате АТО в больницах Донецка находится на данный момент 43 пострадавших.

"Одна женщина и 42 мужчины. Восемь - жители Донецка, восемь - граждане России, в том числе жители городов Грозный, Гудермес, Москва", - сказал он. По словам мэра, среди пострадавших есть также и жители Крыма.

Больше о спецоперации в Донецке и АТО на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".

Видео: Cat TheCat