Результат "визита" террористов в колонию на Донбассе: 70 автоматов и освобожденный зэк

В результате "визита" 50 террористов ДНР в Калининскую исправительную колонию №27 они более 70 автоматами Калашникова и освободили одного из осужденных.

Об этом со ссылкой на сотрудника КИК-27 сообщает Gorlovka.ua.

Боевики прибыли в колонию вчера, 30 мая, на трех легковушках и грузовике. По их требованию был освобожден один из осужденных, которого они забрали с собой.

При этом начальник колонии вместе со своим заместителем направились в здание Горловского ОБОП для переговоров, но тоже были задержаны.

Им предъявили ультиматум: или в колонии сдают все оружие, или они не выходят живыми из ОБОПа.

После "разъяснительной беседы" из колонии вывезли более 70 автоматов, патроны и магазины к АК.

По информации источника, при этом на зоне оставили достаточное количество оружие для охраны территории.

После "разоружения" колонии начальника и его зама отпустили. "Переговорщикам" удалось доказать, что порядка 80% осужденных отбывают наказание не впервые и являются наркозависимыми лицами.

В тио же время, никаких данных об освобожденном заключенном в сообщении издания не приводится.