Бой на Донбассе: часть террористов сбежала в Россию

Часть террористов, атаковавших пункт пропуска "Мариновка" в Донецкой области, после ударов авиации и получения подмоги украинскими пограничниками сбежала в сторону России.

"Часть террористов, атаковавших пункт пропуска "Мариновка" с нейтральной полосы со стороны Российской Федерации, после атак авиации и силового усиление пограничников бежала на территорию России", - сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Также там отметили, что по состоянию на 20.00 к пограничникам, обороняющимся в "Марииновке", поступила наземная поддержка от сводного отряда Госпогранслужбы и Вооруженных сил Украины.



Противостояние продолжается. Со стороны пограничного ведомства 5 раненых. Им оказана медицинская помощь, однако все изъявили желание продолжать бой.

Напомним, ранее на помощь украинским пограничникам пришла авиация, сообщалось о потерях среди террористов.