Коваль говорит о прекращении огня на Донбассе: о гражданской войне нужно забыть

И.о. министра обороны Украины Михаил Коваль обратился к военнослужащим, заявив, что в ситуации на востоке страны нужно переходить от вооруженного конфликта к переговорам.

Об том говорится в его обращении, которое публикует пресс-служба Минобороны.

Глава Минобороны поздравил подчиненных с избранием нового Президента и верховного главнокомандующего ВСУ Петра Порошенко.

"Новым Президентом объявлен курс на урегулирование всех проблем на востоке Украины мирным путем, перевод ситуации из стадии вооруженного конфликта в плоскость переговорного процесса", - напомнил Коваль.

По его словам, ситуация на Донбассе не пошла по разработанному за рубежом сценарию. "Все, кто мечтал о гражданской войне, должны о ней забыть. Каждый гражданин Украины осознал, что оружие будет применяется только против тех, кто встал на путь террора, кто имеет на своих руках кровь невинных людей, кто нарушил мир и спокойствие в нашем государстве. Однако мир, которого мы стремимся достичь в ближайшее время, не будет продолжительным, если мы должным образом не укрепим нашу безопасность, не повысим боеспособность национальных Вооруженных Сил", - подчеркнул и.о. министра обороны.

Коваль рассказал, что руководство государства поставило ​​задачу наладить четкое взаимодействие между силовыми ведомствами, направить усилия на укрепление границы, переоснастить ВСУ современными образцами вооружения и военной техники, значительно повысить статус украинских военнослужащих в обществе.

"В такой ситуации личный состав ВСУ должен сохранять выдержку и высокую боевую готовность. Каждый из военных должен четко осознать, что безопасность нашей страны зависит от качества подготовки каждого из нас, от уровня его осознание ответственности за целостность родной земли", - подчеркнул глава военного ведомства.

Ранее "Главред" сообщал, что Порошенко считает: огонь на Донбассе нужно прекратить уже на этой неделе.