В Мариуполе снова перекроют въезд в город из-за угрозы диверсий

Завтра, 29 декабря, въезд в Мариуполь с восточного направления будет перекрыт, чтобы не допустить возможных диверсий.

Об этом сообщили в пресс-служба Мариупольского горсовета.

"В связи с опасностью диверсионных акций, с целью сохранения безопасности жителей города, недопущения разрушения объектов городской инфраструктуры, руководство сектора "М" зоны АТО приняло решение с 6:00 29 декабря 2014 года запретить пересечение линии столкновения сторон людьми и грузами через блокпост восточнее населенного пункта Виноградное на дорожном направлении: Новоазовск-Широкино-Виноградное-Мариуполь", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "пересечение линии столкновения людьми и грузами будет осуществляться через блокпост севернее населенного пункта Гнутово на дорожном направлении Новоазовск- Красноармейское-Талаковка- Мариуполь".

Напомним, ранее выезды из Мариуполя были перекрыты 27 декабря из-за угрозы возможных провокаций боевиков.