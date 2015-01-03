Садист Мильчаков после убийства "Бэтмена" больше не хочет подчинятся "шлюхиным детям"

Командир боевиков "Русич", более известный как садист убивающий животных, Алексей Мильчаков заявил о том, что его подразделение выходит из подчинения руководства ЛНР.

Об этом сообщает ИА Новороссия.

В сообщении говорится, что так Мильчаков отреагировал на новости об уничтожении бывшего командира ГБР "Бэтмен" Александра Беднова.

Мильчаков назвал главу ЛНР Игоря Плотницкого и правительство ЛНР "шлюхиными детьми" и заявил, что его подразделение будет воевать "и против них, и против "укров".

Как известно, 2 января в боевики ЛНР подтвердили, что полевой командир Александр Беднов по прозвищу "Бэтмен" был убит во время стычки с представителями "народной милиции".

Боевики из его отряда обвинили в смерти своего главаря ЛНР Игоря Плотницкого.